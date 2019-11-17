‘Evlat nöbeti’ndeki anne oğluna seslendi: Türk askerine sığın

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ‘evlat nöbeti’ tutan ailelerin bekleyişi sürüyor. 75’inci günü geride bırakan ‘evlat nöbeti’ne 5 yıl önce Hakkari Şemdinli’den dağa kaçırılan 21 yaşındaki Roşat Çiftçi için katılan Necibe Çiftçi, oğluna “Gel Türk askerine sığın. Sana bir şey yapmazlar. Seni sağ salim bize getirirler” diye seslendi. Acılı anne Necibe Çiftçi, “Biz Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Bizim bayrak, tek bir bayraktır. Bu bayrak altında da öleceğiz. Oğlum gel. Onlarda insanlık yoktur. Devlet insana yardımcı oluyor. 5 yıldır sağ mı, ölü mü, hiçbir haberimiz yok” ifadelerini kullandı.

OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER

Necibe Çiftçi, “Oğlumu zorla kandırarak dağa kaçırdılar. Okuyordu, onlarla hiçbir ilişkisi yoktu. Olsaydı bizim haberimiz olurdu. Şemdinli’de iki gece amcasında kaldı. Sonra köye gelecekti. Amcası telefon açtı. ‘Çocuk ortada yok’ dedi. Köye gelip gelmediğini sordu. Daha sonra dağa kaçırıldıklarını öğrendik. Onları götüren çocuğu da buldular. Büyük oğlum Sami şikayetçi oldu. Roşat’ı dağa götüreni buldular. Yargılandı, müebbet hapis cezası aldı. Bunun üzerine PKK’lı teröristler 4 çocuk babası büyük oğlum Sami’yi 2017’de geceyarısı evden alıp öldürdü” diye konuştu.