Evlat nöbetindeki anneden kararlı duruş: PKK'dan söke söke alacağız

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 93'üncü haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis de güvenlik önlemi aldı. DEM Parti'de çalınan müzik sesine tepki gösteren aileler, 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, 12 yıldır kızından haber alamadığını belirterek, "Yıllardır bu haklı mücadelemi yürütüyorum, sonsuza kadar da devam edeceğim. Evlatlarımız kurtulana kadar bu kapıdan ayrılmayacağız. Verdiğimiz mücadelemiz sonucu şu ana kadar 68 evladımızı terörün pençesinden kurtardık. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle bizim emeğimiz ve mücadelemiz boşa gitmiyor. Müzikle bizim sesimizi bastıramazlar. Biz düşmanın karşısında boynumuzu eğmiyoruz. Biz evlatlarımızı söke söke PKK'dan alacağız. Biz burada hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Bizim çocuklarımızı neden dağlarda, mağaralarda öldürtüyorlar? Kendi çocukları niye ölmüyor? Çocuklarımızın elindeki kalemi kırıp silah verdiler. O kalem bizim çocuklarımızın eline yakışıyor, silah da onların çocuklarına. Bizim çocuklarımızı bırakıp, kendi çocuklarını dağlara, mağaralara göndersinler" dedi.

PKK'yı lanetleyen Nazlı Sancar, "Teröristbaşının TBMM'de açıklama yapmasını vicdanım kabul etmiyor. Çocuklarımızın katili nasıl Meclis'e gelebilir. Girmesin, onları hiçbir şekilde Meclis'te Türk bayrağımızın altında istemiyoruz. Çünkü onlar bu bayrağa layık değiller, onlar bu bayrağı sevmiyorlar. Allah onları kahrı perişan eylesin. Rabb'im bu annelerin gözyaşlarını ve haklarını onlara bırakmasın. Biz her gün bir umutla bu kapıya geliyoruz. Şeyma kızım, sen anneni duyuyorsan ben burada hasretle seni bekliyorum. Bu kapıdan da ayrılmıyorum" diye konuştu.