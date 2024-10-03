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  • ''Evlat nöbeti''ndeki anneden kararlılık mesajı: Devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız
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''Evlat nöbeti''ndeki anneden kararlılık mesajı: Devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Kızı için mücadelesine devam edeceğini belirten anne Nazlı Sancar, 'Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Biz doğru yoldayız. Devletimiz, çocuklarımızın gelmesi için çok büyük bir mücadele veriyor.' dedi.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 13:41 - Güncelleme:
''Evlat nöbeti''ndeki anneden kararlılık mesajı: Devletimizin gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız
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Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

Terör örgütü PKK'ya ve DEM Parti'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Anne Nazlı Sancar, gazetecilere, kızına kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Kızı için mücadelesine devam edeceğini belirten Sancar, şunları kaydetti:

"Ben bu katillerin kapısından ayrılmayacağım. Boynumu bunların karşısında eğmeyeceğim. Dimdik düşmanın karşısında duracağım. Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Biz doğru yoldayız. Devletimiz, çocuklarımızın gelmesi için çok büyük bir mücadele veriyor. Rabb'im Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, İçişleri Bakanı'mıza, valilerimize, bütün emniyet güçlerimize kuvvet versin ve başımızdan eksik etmesin."

Eyleme katılan Gülser Alkan ise oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Yıllardır oğlumun özlemini çekiyorum. Burada evlat mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Onların dönmesini bekliyoruz." dedi.

  • Vanda çocukları
  • DEM Parti eylem
  • kaçırılan aileler

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