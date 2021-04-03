Evlat nöbetindeki annelere destek ziyaretleri sürüyor

AA 03 Nisan 2021 Cumartesi 15:26 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 15:26

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 579. gününde sürüyor.

AK Parti Bursa milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın ve Osman Mesten, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak ile Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Cebe, aileleri ziyaret etti.

Mesten, yaptığı açıklamada, annelerin direncine şahitlik ettiklerini ve onları desteklediklerini söyledi.

"Annelerin inancı inşallah PKK'yı yenecek." diyen Mesten, şöyle konuştu:

"40 yılı aşkındır 10 binlerce insanımızın kanını döken bu örgüt, inşallah annelerimizin güçlü direnci, imanı ve inancı sayesinde yok olacak. Artık ne Diyarbakır'dan ne de başka yerlerden PKK'ya eleman devşiremiyorlar, çocukları kaçıramıyorlar. Bölgemiz de huzura tamamen kavuşmuş durumda. Annelerimizin ellerini öpüyoruz. Her zaman onların arkasındayız. İnşallah en yakın zamanda ülkemiz terör ve terör destekçilerinden kurtulacaktır."

Aydın da annelerin bir an önce çocuklarına kavuşmalarını istediğini belirtti.

Ailelerin bugüne kadar konuşulmayan Türkiye'de olan bir gerçeği su yüzüne çıkardığını ifade eden Aydın, "Anneler Türkiye'de tarih yazdı." dedi.

Geçmişte ABD ve Avrupa'dan gelen siyasilerin kente geldiklerinde HDP veya o dönemdeki partileri ziyaret ettiklerini anımsatan Aydın, "Bugün gelsinler bu anneleri ziyaret etsinler. Bunların bağrının yanışını bir görsünler. Allah bu ailelerden razı olsun. Bu annelerin hepsinin eli öpülür. Türkiye'de yaptıkları uygulamadan dolayı bana göre tarihteki en güzel sayfada yerlerini aldılar." ifadelerini kullandı.

Parlak ise yaklaşık 600 gündür direniş sergileyen anneleri kutladığını dile getirdi.

Annelerin mücadelesinin başarıyla sonuçlanmasını temenni eden Parlak, ailelerin çocuklarına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini anlattı.

Parlak, "Burada dünya tarihinin en büyük örneklerinden birini yaşıyoruz. Terör örgütüne karşı evlatlarını nereden isteyeceğini bilen annelerle karşı karşıyayız. Bu direniş bizi son derece mutlu ediyor. Çünkü çocuklarının adresi belli, istenilen yer belli ve anneler de bu yerden çocuklarını istiyor." diye konuştu.

- YOZGAT'TAN AİLELERE DESTEK

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer de İl Kadın Kolları ve İl Gençlik Kolları üyelerinden oluşan partililerle, aileleri ziyaret etti, onlara desteklerini iletti.

Başer, evlat nöbetindeki ailelere destek olmak ve acılarını paylaşmak için geldiklerini belirtti.

Dağa kaçırılan çocukların bir an önce kurtulmalarını dilediklerini aktaran Başer, annelerin acılarını, acıları olarak kabul ettiklerini kaydetti.

Türkiye'de 83 milyonun annelerin yanında olduğunu bildiklerini ifade eden Başer, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde bu sorunun üstesinden geleceğine inandıklarını söyledi.



Ziyaretçilerden Nuh Temiz de yazdığı "Diyarbakır Anneleri" adlı şiiri okudu.

Aileler, terör örgütü PKK ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi.