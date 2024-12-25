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  • Evlat nöbetindeki baba oğluna seslendi: Mağaralarda canınızı kaybetmeyin, dönün gelin
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Evlat nöbetindeki baba oğluna seslendi: Mağaralarda canınızı kaybetmeyin, dönün gelin

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Evlat nöbetindeki baba Alaattin Koçhan, 'Oğlum Ersin sesimi duyuyorsan çık gel. Bunun sonu boş. Seni bekliyorum. Gözümü yollarda kaldı. Burada sana ve bütün arkadaşlarına sesleniyorum, mağaralarda, taş diplerinde canınızı kaybetmeyin, dönün gelin.' dedi.

IHA25 Aralık 2024 Çarşamba 13:45 - Güncelleme:
Evlat nöbetindeki baba oğluna seslendi: Mağaralarda canınızı kaybetmeyin, dönün gelin
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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oğlum 9 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen Naciye Sönmezyıldız, "Osman sesimi duyuyorsan geri dön. Oranın size hayrı yok. Kar, kış, yağmur, çamur demeden buraya senin için geliyoruz. Senin için perişan olduk. Siz çocuk değilsiniz, geri dönün" ifadelerini kullandı.

Alaattin Koçhan isimli baba ise oğlunun Bursa'dan kaçırıldığını dile getirerek şöyle konuştu:

"DEM Parti'den, PKK'dan evladımı istiyorum. Oğlumu bulup göndersinler. Oğlum Ersin sesimi duyuyorsan çık gel. Bunun sonu boş. Seni bekliyorum. Gözümü yollarda kaldı. Burada sana ve bütün arkadaşlarına sesleniyorum, mağaralarda, taş diplerinde canınızı kaybetmeyin, dönün gelin."

  • PKK terörü
  • DEM Parti
  • Aileler eylem

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