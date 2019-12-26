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Evlat nöbetindeki Hüsniye anne 5 yıllık hasretin ardından kızıyla kucaklaştı

Diyarbakır'da uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı, 14 yaşında dağa kaçırılan kızı kızı Mekiye Kaya'ya kavuşan anne Hüsniye ile baba Hüseyin Kaya, 5 yıllık hasretin ardından evlatlarıyla kucaklaştı.

AA26.12.2019  12:41 - Güncelleme: 26.12.2019  12:42

Merkez Bağlar ilçesinden 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Mekiye için oturma eylemine katılan ve aldığı müjdeli haberle evladına kavuşan anne Hüsniye Kaya ile eşi, kızları Mekiye'yi görebilmek için ellerinde fotoğrafıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine geldi. Mekiye ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüşen Kaya çifti, evlatlarını bağrına bastı.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Kaya, 5 yıllık ayrılığın ardından büyük özlem duyduğu kızına sarıldı, gözyaşı döktü.

- "İNANMIYORDUM SANA BİR DAHA SARILACAĞIMA"
 

Anne Kaya, Türkçe ve Kürtçe yaptığı açıklamada, evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. "Kurban olayım, inanmıyordum sana bir daha sarılacağıma. Her gün ağlıyordum. Ama Allah büyüktür." diyen Kaya, kızının öldüğünü bile düşündüğünü söyledi.

Kaya, kızını 5 yıldır görmediğini vurgulayarak "Kurban olurum siyah gözlerine. Kara gözlüme kavuşacağıma inanmıyordum. Çok şükür. Kızım sanki topraktan çıkıp geldi." dedi.

- "KIZIM SANKİ YENİDEN DOĞDU"
 

Baba Hüseyin Kaya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti. Bakan Soylu'nun dün akşam kendilerine müjdeli haberi verdiğini hatırlatan Kaya, "Cumhurbaşkanımız, polisimiz bu konuda çok mücadele ediyor. Devletimiz güçlüdür. Kızım sanki yeniden doğdu. Diğer aileler de bu eyleme katılsın. Çocukları belki onları görür, onlar da çocuklarına kavuşurlar." diye konuştu.

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