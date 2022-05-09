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Evlat nöbetine bir aile daha dahil oldu

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Manisa'dan 22 yaşında kandırılarak dağa götürülen kardeşi Mehmet Kaplan için gelen ağabey Sadık Kaplan da oturma eylemine dahil oldu.

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 16:53 - Güncelleme:
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 980'inci gününde devam ediyor.

Manisa'dan 22 yaşında kandırılarak dağa götürülen kardeşi Mehmet Kaplan için gelen ağabey Sadık Kaplan da oturma eylemine dahil oldu.

Kaplan, gazetecilere, kardeşinin inşaatta çalışırken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Kardeşine kavuşma ümidiyle ailelerin sürdürdüğü oturma eylemine katıldığını ifade eden Kaplan, "Kardeşime geri dönmesi için çağrıda bulunuyorum. Gelsin, o benim canımdır, kardeşimdir. Babamız vefat etti. Annemiz, ölmeden önce onu görmek istiyor." dedi.

  • Diyarbakır anneleri
  • evlat nöbeti

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