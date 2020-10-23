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Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. İstanbul'dan 6 yıl önce 23 yaşında dağa götürülen kardeşi Özal Aymaz için Kars'tan Diyarbakır'a gelen ağabey Fettah Aymaz da oturma eylemine dahil oldu.

AA23 Ekim 2020 Cuma 12:50 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 13:56
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 417'nci gününde sürüyor.

İstanbul'dan 6 yıl önce 23 yaşında dağa götürülen kardeşi Özal Aymaz için Kars'tan Diyarbakır'a gelen ağabey Fettah Aymaz da oturma eylemine dahil oldu.

Aymaz, ailelerin dağa kaçırılan çocuklarına kavuştuğunu televizyonda görünce, kardeşi için oturma eylemine katılmaya karar verdiğini belirtti.

Kardeşinin İstanbul'da nakliye işinde çalıştığını, 6 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Aymaz, yıllardır kardeşinden haber alamadıklarını aktardı.

Aymaz, anne ve babasının hasta olması nedeniyle oturma eylemine katılamadığını dile getirerek, "Kardeşimin dönmesini, güvenlik güçlerine teslim olmasını, ailesine kavuşmasını istiyoruz." diye konuştu.

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