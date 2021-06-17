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Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Muş'tan 7 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kardeşi Mustafa Arul için gelen Yemlihan Arul da oturma eylemine dahil oldu.

AA17 Haziran 2021 Perşembe 15:23 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 15:23
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Evlatları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP il binası başlattığı oturma eylemi 654'üncü gününde sürüyor.

Muş'tan 7 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kardeşi Mustafa Arul için gelen Yemlihan Arul da oturma eylemine dahil oldu.

Arul, kardeşinin HDP aracılığıyla dağa götürüldüğünü belirterek bu nedenle parti binası önüne geldiğini söyledi.

Tek isteğinin kardeşine kavuşmak olduğunu ifade eden Arul, "Kardeşim oraya gidecek bir insan değil. Onun saflığını kullanarak kardeşimi gönderen her kim ise tekrar getirmesini istiyorum. Kardeşim çık gel. Hiç kimseye kanma. Oralar sana göre değil. Cennet vatanımıza dön." diye konuştu.

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