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  • Evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri çocuklarına seslendi: Gel devletimize teslim ol, bu çilemiz bitsin
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Evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri çocuklarına seslendi: Gel devletimize teslim ol, bu çilemiz bitsin

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyen annelerden Bedriye Uslu, 'Ölmeden önce çocuklarımızı göreceğiz. Oğlum, senin yolunu gözlüyorum. İnşallah sen de geleceksin. Kucağıma alıp eve götüreceğim. Gel devletimize teslim ol, bu çilemiz de bitsin oğlum.' dedi.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 16:37 - Güncelleme:
Evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri çocuklarına seslendi: Gel devletimize teslim ol, bu çilemiz bitsin
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Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarını istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1391'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyen annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak için eylemini sürdüreceğini söyledi.

Evladına duyduğu özlemi dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

"Oğlum Mahmut için eylemimi sürdürüyorum. Eyleme devam edeceğim, kararlıyım, vazgeçmeyeceğim. Oğlumu burada hep bekleyeceğim. İnşallah oğlum gelecek. Evimize döneceğiz. Ölmeden önce çocuklarımızı göreceğiz. Oğlum, senin yolunu gözlüyorum. İnşallah sen de geleceksin. Kucağıma alıp eve götüreceğim. Gel devletimize teslim ol, bu çilemiz de bitsin oğlum."

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın ise evlat nöbetinin kararlı şekilde sürdüğünü belirterek, "Burada evlat mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü evlat acısı çok zordur. Oğlumu PKK terör örgütünün pençesinden kurtarana kadar mücadeleme devam edeceğim. Evladım, beni görüyor ve duyuyorsan gel güvenlik güçlerine teslim ol." dedi.

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