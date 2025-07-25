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Evlat vahşeti! Annesini döverek öldürdü

Adana'da bir kişinin para vermediği için annesini sopayla döverek öldürdüğü öne sürüldü. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

IHA25 Temmuz 2025 Cuma 12:55 - Güncelleme:
Evlat vahşeti! Annesini döverek öldürdü
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Akıl almaz olay, 24 Temmuz günü saat 21.00'da Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi.

İddiaya göre, uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunan O.Ç. (27), annesi Teslime Çetin'den (63) para istedi. Annesi parayı vermek istemeyince O.Ç. sinir krizi geçirdi. Öfkelenen O.Ç. sopayla annesi darbetmeye başladı. Aldığı darbelere dayanamayan kadın yere düşüp şuurunu kaybetti.

DÖVÜP 112'Yİ ARADI

Annesinin yerde hareketsiz yattığını görmesi üzerine O.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak 'annem bayıldı' diyerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Teslime Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri Çetin'in darbedildiğini fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis O.Ç.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette sorgusu devam ediyor.

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