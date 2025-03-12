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Evlat vahşetinde yeni detay! Kanlı giysileriyle gidip itiraf etmiş

Denizli'de kendisine yemek ve ilacını getiren babasını, kapıdan içeriye girerken başına vurarak öldüren cani oğul tutuklandı. Hastaneye sevk edilmesi beklenen oğulun, babasını ölünceye kadar kırılan sopayı başkasıyla değiştirerek vurmaya devam ettiği ortaya çıktı. Olayın ardından zanlının kanlı giysileriyle karakola gidip cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

IHA12 Mart 2025 Çarşamba 10:46 - Güncelleme:
Evlat vahşetinde yeni detay! Kanlı giysileriyle gidip itiraf etmiş
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Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi'nde önceki gün akşam iftar saatine kısa bir süre kala kan donduran bir olay yaşandı. Eşi ve diğer oğlu ile evlerinin biraz uzağında bulunan ahırda süt sağımı yapan 64 yaşındaki Halil Göksu, sütü toplama merkezine teslim etmek ve psikolojik sorunları nedeniyle evde kalan 39 yaşındaki oğlu Efrahim Göksu'ya yemeği ile ilacını içirmek için yola çıktı. Oğlu Efrahim Göksu'nun ayrı durduğu evin kapısına gelen baba, oğlunun saldırısına uğradı.

KANLI GİYSİLERİ VE BABASININ ARABASIYLA KARAKOLA GİTTİ

Psikolojik sorunları olduğu ve hakkında kısa süre önce sağlık raporu düzenlenen Efrahim Göksu, eline geçirdiği sopayla babasına vurmaya başladı. Kırılınca sopayı başkasıyla değiştiren oğul, farklı boyutlardaki sopalarla darp ettiği babasının kafasını ezerek ölümüne sebep oldu. Olayın ardından babasının kendisine yemek ve ilacını getirdiği aracına binen Efrahim Göksu, kanlı giysileriyle jandarma karakolunun yakınlarında arabadan inerek koşarak karakola gitti. Şüpheli tavırları dikkat çeken Efrahim Göksu, görevli jandarmalara cinayeti işlediğini itiraf etti. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Halil Göksu'nun kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemelerin ardından Halil Göksu'nun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Halil Göksu, öğle namazını müteakip mahalle camiinde kılınan cenaze namazının ardından Aşağıseyit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alınan zanlı Efrahim Göksu'nun jandarmadaki ifadesinde, "Beni tedavi ettirmediği için babamı öldürdüm. Cennete gitmek için yaptım" dediği öğrenildi. Darp ettiği babasının ölümüne neden olan oğul, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet zanlısının psikolojik sorunları nedeniyle bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Babasını başını taşla ezerek öldürdü

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