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''Evlatlarımız için bu yola baş koyduk''

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 24’üncü gününe girdi. Evlatları kaçırılan diğer ailelere seslenen anneler, “ Bizi yalnız bırakmayın, gelin bize katılın. Evlatlarımız için biz bu yola başımızı koyduk” dedi. 

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Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 24’üncü gününde devam ediyor. Ailelerin sayısı 47’ye yükseldi.2014 yılında 14 yaşında kaçırılan Tuncay Bingöl’ün annesi Fatma Bingöl, diğer annelere çağrıda bulunarak HDP il binası önüne davet etti. 

ONLARA BIRAKMAYIZ 

Bingöl, “İstanbul’da oturuyorum, 2014’te benim oğlum gitti. Onu burada bekliyorum, ölünceye kadar da bekleyeceğim. Ben ona sesleniyorum, oğlum ben seni çok özledim, ne olursun dön gel artık. Bizi bu azaptan kurtar, ben seni çok seviyorum. Her zaman kucağım ve kapım açık. Evlatlarımız için başımızı koyduk bu yola, asla vaz geçmeyeceğiz evlatlarımızı götüren insanlara bırakmayacağız. Buradayım evlatlarımı almadan gitmeyeceğim” diye konuştu.

YATAKLARA DÜŞTÜM

Bingöl, “Bizi yalnız bırakmasınlar bizim gibi nice analar var, hepsi çıkıp gelsinler artık güçlerini toplasınlar korkmasınlar kimseden. Biz kimsenin kapısında dilenmeye ve ekmek istemeye gelmedik, biz ciğerimizi istemeye geldik. Onlara da çıkıp gelsinler ve yanımızda olsunlar” diye konuştu.  Yıldız Ballı ise, “Kızımdan tek hatıra bu gömlek kaldı. Kızımın ölümünü 2018’de internette duyurdular. Ama ben kızımın öldüğüne inanmıyorum, o yaşıyor. Kızım neredeysen gel. Bak ben hasretinden hastalandım. Yataklara düştüm. Yasemin gelmediği sürece ben buradan kalkmayacağım. Kar olsun kış olsun burada oturarak arkadaşlarıma destek vereceğim” dedi. 

HDP’LİLER GÖTÜRMÜŞ 

Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3’üncü sınıftayken geçen sene kaybolan Özgür Ödümlü’nün ablası Özlem Yıldız ise kardeşine kavuşmak umuduyla Ordu’dan geldiğini anlattı. Yıldız şöyle dedi: “11 Aralık 2018’de kaçırdılar kardeşimi. Şu an kalem tutan eller neden silah tutuyor? Ben bunu anlamış değilim. Ben devletimi, bayrağımı seviyorum. Bu Kürt, Türk davası değil. HDP’liler kardeşimi götürmüşler. “

Annelerin feryadını tuvale yansıttı 

Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Kemal Sağlam, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin eylemini tuvaline yansıttı. Sağlam, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine karakalem çalışmasıyla destek oldu. Sağlam gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır’a gelmeden önce anne ve babalarla empati kurduğunu belirterek “Benim evladıma böyle bir şey olsaydı ben ne yapardım?” diye düşündüm. Buradaki annelerin duruşunu haklı görüp, gelip burada onları desteklemek istedim” dedi. Resimde ekspresyonist (dışavurumculuk) ile ilgilendiğine işaret eden Sağlam,  “Oturma eylemi de bir nevi duyguların dışavurumu olduğu için bu çalışmamı yapıyorum” ifadelerini kullandı.

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