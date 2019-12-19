'Evlatlarımız için her gün ölüyoruz'

19.12.2019 01:39 - Güncelleme: 19.12.2019 01:39

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelere bir aile daha katılarak sayıları 60’a yükseldi. İstanbul Arnavutköy’de 2014’te ‘Bana iş buldular, işe gidiyorum’ diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay için eşi Fatma Bingöl ile birlikte 13 Eylül’de İstanbul’dan gelerek eyleme katılan Şevket Bingöl, 107 gündür HDP´den bir cevap almadığını belirterek, çocuğunu kavuşamadığı takdirde eylemini sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Buradaki bütün anne babaların aynı fikirde olduğunu ifade eden Bingöl şöyle konuştu: “Buradaki tek amacımız, çocuklarımızı almak. Bu terörün bitmesini istiyoruz. Geride kalan 81 milyon insan var, hiç olmazsa onlar zarar görmesin. Buraya gelmeyen ailelere çağrım, neden gelmiyorlar, çocuklarına sahip çıkmıyorlar, haklarını neden aramıyorlar. Biz HDP´den para istemiyoruz, su istemiyoruz, ekmek istemiyoruz, sadece çocuğumuzu istiyoruz. HDP´liler bizden kaçıyorlar, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, peşinde olacağım, çocuğumu almadan HDP ile PKK´nın peşini bırakmayacağım.”

4 YILDIR GÖRMEDİM

Mardin’den gelen Şehmus Kaya da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Vedat için oturma eylemini sürdürdüğünü anlatarak, 4 yıldır oğlunu göremediğini, ondan bir haber alamadığını belirtti. Çok üzgün olduğunu, evladına kavuşmak için eylemi sonuna kadar sürdüreceğini aktaran Kaya, çocuğunu almadan HDP önünden ayrılmayacağını bildirdi.

Oğlunun kaçırılmasında HDP’nin de etkili olduğunu ifade eden Kaya, “108 gündür oturma eylemimiz sürüyor. Kesintisiz oturma eyleminde bulunuyoruz. Oğlumu istiyorum. Güvenlik güçlerimiz inşallah çocuklarımızı kurtaracak. Sürekli oğlum aklımda. Evladımız için her gün ölüyoruz. Bizim ciğerimizi aldılar. Bir insan ciğeri olmadan nasıl yaşayabilir? Allah kimseye göstermesin” şeklinde konuştu.