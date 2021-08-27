Evlatlarına kavuşmak isteyen aileler Hakkari'de HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

AA 27 Ağustos 2021 Cuma 14:40 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 14:40

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde pankart, döviz ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüdü.

Eylemlerinin 15. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, herkesin terör örgütünün ve yandaşlarının gerçek yüzünü görmesini istedi.

Azimle seslerini yükselten anneler sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularını kurtaracaklarını belirten Çiftçi, "Biz yüreği yanık anneler olarak her canlının nasıl yaşam hakkı varsa dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz ve çocuklarımızı HDP'den istiyoruz." dedi.

Gösterdikleri kararlı duruş karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inandıklarını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte ''Teröre son' diyoruz. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır. Buradan çağrımızdır, bedenen yanımızda olmayıp gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olanlara sesleniyoruz, bizlere katılın bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bizler asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bizim bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacaktır."

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atan aileler, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra ayrıldı.