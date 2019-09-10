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Evlatlarını kaybeden acılı ailenin feryadı yürek dağladı... ‘O sokaklar yankılansın istiyorum’ 

İstiklal Caddesi’nde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Halit Ayar’ın katil zanlıları tutuklandı. Ayar ailesi ise yaşadıkları acı başka yüreklere de düşmesin diye davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

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Beyoğlu’nda geçtiğimiz cumartesi Halit Ayar arkadaşları Mustafa Sinan N. ve Tolga O. ile birlikte caddede ilerledikleri sırada 27 yaşındaki Emra Yaşar ve aynı yaştaki Erhan Kurdal tarafından ‘Bize para verin ya da bira ısmarlayın’ diyerek yolları kesildi. Ayar ve arkadaşları şüphelilere para vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı.-Ayar aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Polis ekipleri ve şüphelilerin kaçış güzergâhlarının da olduğu 9 saatlik güvenlik kamera görüntüsü elde ederek çalışmalarını derinleştirerek şüphelilerin adreslerini belirledi. Ayar’ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yağmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.  

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ 

Bu tür olayların olmadan engellemesini isteyen acılı baba Mehmet Ayar, “Devletimiz milletimiz bu işin üstesinden gelecek bir devlettir. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü bizzat aradı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile görüştüm. Zanlıları tanımıyorum, tanımak da istemiyorum. Devletimiz cezasını versin. Davanın takipçisi olacağız. Başka canlar yanmasın. Oğlumuz bize iyi hatıralar ve anılar bıraktı. Daha yeni mezun oldu. Çok güzel hayalleri vardı. Çok başarılı bir öğrenciydi. Hocaları aradı. Bundan sonraki çocuklar artık abilerinin bıraktığı bayrağı devralacaklar” diye konuştu.

Kardeşi Melike Ayar da “Ülkenin sesi olmak için bir şeyler yapmak istiyoruz. Abimin sesini duyurmak istiyorum. O sokaklar yankılansın istiyorum. Bir daha olmasın istiyorum” 

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