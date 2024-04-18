Evlatlıktan reddedilince kardeşini rehin aldı!

Olay, Pazar günü merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Ediinlen bilgiye göre, E.T. (21) babası M.T. ile yaşadığı tartışma sonrası babası evlatlıktan reddedince erkek kardeşini V.T.'yi bıçakla rehin aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak eli bıçaklı E.T.'yi dakikalarca ikna etmek için uğraştı. E.T., babası ile konuşmak istediğini polislere söyleyince ekipler olay yerine hemen baba M.T.'yi çağırdı. Babanın olay yerine gelmesiyle kardeşini bırak ağabey, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen E.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.