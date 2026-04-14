Evlenme teklifi etti, cevabı duyunca silahına sarıldı: Kadının cezası belli oldu

Kayseri'de evlenme teklifini reddettiği için eski komşusunu tabanca ile vuran kadın toplam 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

IHA14 Nisan 2026 Salı 13:51 - Güncelleme:
Kayseri'de evlenme teklifini kabul etmeyen eski komşusunu parkta tabanca ile vurduktan sonra bir tuhafiyede alışveriş yaparken yakalanan S.S., karar duruşmasında Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık S.S. ve avukatı ile F.A.'nın avukatı katıldı. Olayda yaralanan F.A.'nın avukatı sanığın hiçbir iddiasını ispatlayamadığını belirterek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Savunma yapan S.S. ise F.A. ile bir yılı aşkın süredir birliktelik yaşadıklarını, F.A.'nın kendisinin videolarını çekerek, internete yüklediğini söyledi. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti S.S.'nin öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıl, ruhsatsız silah taşımak suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 14 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

  • evlenme teklifi reddetme
  • eski komşu
  • hapis cezası

ÖNERİLEN VİDEO

Annesinin ihmali 4 yaşındaki Zeynep'i canından ediyordu: Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
