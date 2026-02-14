Sağanak sebebiyle Dim ile Oba çayları çevresindeki piknik alanları, avokado, muz ve portakal bahçeleri ile bazı evlerin giriş katları ve yollar su altında kaldı.

Dim Barajı'ndaki kontrollü su salımı sonrası çevredeki evler boşaltıldı.

Su baskını yaşanan bölgede AFAD ekipleri, evlerinden çıkamayanları ve evcil hayvanları botlarla tahliye etti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile bölgede incelemelerde bulundu.

- BARAJ KOTU 168,91 METREYE ULAŞTI

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dim Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi üzerine Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünce kontrollü salım gerçekleştirildiği bildirildi.

Baraj kotunun 168,91 metreye ulaştığı ve dolu savak maksimum çalışma kotunun 170 metre olduğu kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Taşkın riskine karşı Dim Çayı çevresindeki tesislerde çalışanlar ile Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katta ikamet eden vatandaşlar, anonslarla tahliye edildi. Barınma ihtiyacı bulunanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde kamu misafirhanelerine yerleştirildi."

Tahliye çalışmaları kapsamında 161 personel, 41 araç ve 1 engelli taşıma aracının görevlendirildiği, 220 ev ve iş yerine tebligat yapıldığı, 314 vatandaşın tahliye edildiği, 48 vatandaşın kamu misafirhanelerine yerleştirildiği, 132 konut ve 73 iş yerinin boşaltıldığı bildirildi.

Açıklamada, 182 araç, 137 ekip ve 501 personelin görev başında olduğu belirtildi.

Öte yandan Alanya Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün 09.00'dan bugün 09.00'a kadar metrekareye 74,4 kilogram yağış düştü.

KÖPEK SELE KAPILMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Dim Çayı'nda bir başka işletmede ise sulara kapılmak üzere olan bir köpek, iki işletme çalışanının müdahalesiyle son anda kurtarıldı. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

GÜNDOĞMUŞ'TA TOPRAK KAYMASI

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen toprak kayması, ilçenin girişinde ulaşımı durma noktasına getirdi. İlçe girişindeki Derebağ Mevkii'nde, aşırı yağışların etkisiyle dağ yamacından kopan dev kaya kütleleri karayoluna savruldu. Toprak kayması nedeniyle Manavgat, Alanya ve Gündoğmuş'u birbirine bağlayan ve 2017-2020 yılları arasında inşa edilen stratejik güzergah ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu yolun bir şeridi kontrollü olarak trafiğe açılırken araç geçişleri kontrollü şekilde sağlandığı öğrenildi. Karayolları ekiplerinin yolun tamamen ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan yetkililer, yamaçta düşme riski bulunan kaya parçaları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Bölgede aşırı yağışa bağlı olarak toprak yapısının suya doygun hale geldiği ve yeni toprak kayması riskinin devam ettiği bildirildi.