Ankara'da yaşanan olayda yeni evli çift düğün takılarıyla otomobil almak istedi. Avukat arkadaşının teklifi üzerine otoparkta rehinli bulunan aracı görmeye giden çift, otomobili beğendi. İddiaya göre, aracın kontrollerini yaptıran çift, şüpheliyi yakından tanıdıklarından dolayı 3 parça halinde toplamda 1 milyon 648 bin lirayı avukatın hesabına gönderdi. Sonrasında aracın noter işlemi tamamlanmazken, durumdan rahatsız olan mağdur çift, paranın iadesi talebiyle avukat olan şahsa ulaştı. Miktarı göndermemekte ısrarcı olan avukat iddiaya göre, "Daha fazla uğraşmayın, bu şekilde parayı alamazsınız" dedi. Daha sonrasında avukatın annesi tarafından miktarın bir kısmı karşılanırken, kalanı ödenmedi.

Mağdur olan evli çift, avukat hakkında Gölbaşı Adliyesine giderek, avukat şahıs hakkında şikayette bulundu. Mağdur Ahmet Balcı, "Geçtiğimiz ayın 13'ü itibariyle eşimin avukat arkadaşı tarafından dolandırıldık. 3 parça halinde toplamda 1 milyon 648 bin liralık bir araç alma vaadiyle para transferimiz oldu şahsa. Kendisi bize ulaştı ve baktığı bir davadan icra dosyasında bir aracın olduğunu Ankara'da bir otoparkta bizi yönlendirdi ve araca baktık. Şahsı tanıyor eşim, liseden ve üniversiteden arkadaşı. Şahsın ailesini de tanıyoruz aynı zamanda, aileye de ulaştık. Şahıs parayı aldıktan sonra direkt annesine transfer ediyor. Annesi bir miktarını gönderdi ama 900 bin liralık bir kısmı hala kendilerinde. O meblağı göndermediler ve şahıs bizi tehdit ediyor şu an. Parayı alamazsınız, daha fazla uğraşmayın. Bu şekilde doğru değil, yanlış yoldasınız gibi ifadelerle mesajları da mevcut elimizde" dedi.

Para transferinde bulunurken açıklama kısmına araç plakasını yazarak gönderdiğinden bahseden Balcı, "Şahıstan şöyle geri dönüş alıyoruz. Direkt tehditvari. Bu şekilde aileme ulaşırsanız parayı alamazsınız. Parayı aldığını da kabul ediyor. Zaten bize paranın iadesi annesi tarafından yapıldı. Ama kalan meblağı da annesinin hesabından dağıtılıyor. Bu kalan meblağla alakalı aile görüşmediğini söylüyor. Ama biz ne zaman aileye ulaşsak şahıs bize geri dönüş yapıyor. Ve diyor ki 'bu şekilde paranızı alamazsınız. Benle muhatap olun' diyor ama işin içinde annesi de var. Sonuçta görüşmediklerini iddia ediyorlar ama para transferi annesinin hesabına yapılıyor. Annesinin hesabından dağılıyor. Anne de görüşüyor. Diğer kız kardeşleri de görüşüyor. Ama bu işin çözümü için herhangi bir şey yapmıyorlar" ifadelerinde bulundu.

Avukat şahıs hakkında ifadeye yönelik yakalama kararı çıktığını belirten Balcı, "Avukat kimliği olduğu için maalesef bir koruyuculuğu var. Şu an için nerede olduğunu bilmiyoruz. Şu an zaten bu röportajı yapma sebebimiz de bir an önce şahsın başkalarını da mağdur etmemesi. Bu işlere de devam ettiğini de eşimin ortak arkadaşlarından duyuyoruz. Onların şahıslarına ve ailelerine de yine aynı şekilde aynı vaatlerle bir dolandırıcılık girişimi olduğunun bilgisini de aldık. Ereğli'de de mağdur birkaç kişiye de ulaştım. Aile de biliyor bu işlere girdiğini şahsın. Anne bile bile bu işin içerisine giriyor, hesabını veriyor, kullandırıyor" diye konuştu.

"DÜĞÜNDE TAKILAN TAKILARIMIZI BOZDURUP BU ARACI ALMAK İÇİN NİYETLENMİŞTİK"

Suç duyurusunda avukatın annesinden de şikayetçi olduğunu belirten Balcı, "Olaydan yaklaşık 3 ay önce evlendik, düğünde takılan takılarımızı bozdurup bu aracı almak için niyetlenmiştik. 2025 yılı aile yılı bizde ailemizi kurduk, büyük bir mağduriyetimiz var. Bunun çözülmesi için gerekli mercilerden bütün destekleri talep ediyoruz" dedi.

Söz konusu otomobil olay sonrasında 2 milyon 166 bin 500 liraya başka bir şahsa satıldı.