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Güncel

'Evlilik kredisi' hakkında bilgi almak isteyen gencin telefonuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Alo 144 hattına gelen çağrıyı yanıtlayarak, bir gencin nikah davetine katılım sözü verdi.

IHA14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
'Evlilik kredisi' hakkında bilgi almak isteyen gencin telefonuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş çıktı
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Bakan Göktaş, Bakanlığa ait "Alo 144 Sosyal Yardım Hattı"nın yer aldığı çağrı merkezinde incelemelerde bulundu. Yurt geneline hizmet veren ve günlük ortalama 17 bin çağrının yanıtlandığı çağrı merkezinin çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Göktaş, sürpriz yaparak gelen bir çağrıyı da cevapladı.

BAKAN GÖKTAŞ OLDUĞUNA İNANAMADI

Hatay Dörtyol'dan aradığını ve adının Bahar olduğunu belirten gencin kamuoyunda "evlilik kredisi" olarak bilinen uygulama hakkında bilgi almaya yönelik talebi üzerine Göktaş, genç kıza Aile ve Gençlik Fonu'ndaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Konuşması sırasında genç kızın "Gerçekten bakan mısınız?" sözleri üzerine Bakan Göktaş, gülümseyerek kentteki incelemeleri sırasında çağrı merkezine geldiğini söyledi.

GEREKLİ KRİTERLERE İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Aile ve Gençlik Fonu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile hayata geçirildiğini hatırlatan Göktaş, fon kapsamında başvurusu onaylanan gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında kredi desteği sağladıklarını dile getirdi. Yoğun ilgi gören projenin pilot uygulamasının deprem bölgesinde devam ettiğini aktaran Göktaş, telefondaki Bahar isimli gencin de kriterleri karşılaması durumunda projeden faydalanabileceğini söyledi. Bahar'a fondan yararlanmak için gerekli kriterlere ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, gerekli kriterleri sağlayan, eğitim, danışmanlık hizmetlerine katılan ve resmi nikahı gerçekleşen çiftlere ödemelerinin yapıldığını vurguladı.

NİKAH DAVETİNE KATILACAK

Bahar'ın ekim ayındaki nikahına katılma sözü veren Bakan Göktaş, "Evlilik yolunda atacağınız bu güzel adımda yanınızdayız" dedi.

  • bakan göktaş
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