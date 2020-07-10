İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2020 Cuma / 19 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8673
  • EURO
    7,7564
  • ALTIN
    398.475
  • BIST100
    114295
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi
Güncel

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi

Çanakkale'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Zanlıların, dolandırıcılık, yaralama, açıktan hırsızlık, iş yeri ve kurumdan hırsızlıktan 104 suç kaydı olduğu tespit edildi.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 12:30 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 12:30
ABONE OL

Merkez ilçe ve köylerinde 45 yaş üstü, gayrimenkul sahibi, maddi durumu iyi olan kişileri belirleyerek evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen Zeynep T. ile ona yardım ettiği iddiasıyla Ozan C. ve O.C. polis ekiplerince yakalandı.

Zeynep T'nin, mağdurlara eşya aldırdığı, noterden vekalet çıkartarak gayrimenkullerini suç ortaklarının üzerine geçirip satışını sağladığı öne sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler Zeynep T. ve Ozan C. "nitelikli dolandırıcılık suçundan" tutuklandı, O.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlıların, dolandırıcılık, yaralama, açıktan hırsızlık, iş yeri ve kurumdan hırsızlıktan 104 suç kaydı olduğu tespit edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.