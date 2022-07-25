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Evlilik vaadiyle kendisinden altın alan kadını sırtından 3 kez bıçakladı

Sultangazi'de Ayfer Orak (34), kendisini takip eden Abdullah Körük (57) tarafından sırtından 3 kez bıçaklandı. Emniyetin yaptığı araştırma sonucu, Körük ile Orak'ın 4 ay önce tanıştığı ve Orak'ın evlilik vaadiyle Körük'ten tam altın, çeyrek altın ve 500 lira para aldığının belirlendiği öğrenildi.

DHA25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:54 - Güncelleme:
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Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında Ayfer Orak, evine giderken kendisini takip eden Abdullah Körük tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığıldı. Bıçağı çöp konteynerine atarak kaçmaya çalışan saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Ayfer Orak'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baygınlık geçiren saldırgan Abdullah Körük hastaneye kaldırılarak, tedavi edildi.

Taburcu olduktan sonra ifadesi alınan saldırgan, kadını neden bıçakladığını hatırlamadığını, bir anda gözünün döndüğünü ileri sürdü. Körük emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin yaptığı araştırmada Körük ile Orak'ın 4 ay önce tanıştığı belirlendi. Orak'ın evlilik vaadiyle Körük'ten tam altın, çeyrek altın ve 500 lira para aldığı öne sürüldü.

Öte yandan Ayfer Orak'ın ağabeyinin hastanede sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştığı, bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.

Mahalle sakini Sercan Geyhan, "Bir çığlık duyduk. Şüpheli tekbir getirmiş, kadına saldırmış. Şüpheliyi yakaladık. Burada artık rahat yürüyemiyoruz" dedi. Bir diğer mahalleli Necdet Karayapıcı, "Yaşlı adam kadınları takip etmiş. Sırtından bıçaklayıp, kaçmaya çalışmış. Bıçağı da çöpe atmış" dedi.

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