Evrim'den 280 gündür haber alınamıyor!

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde 280 gün önce kaybolan Burhan ile Dilek Atış çiftinin 3.5 yaşındaki kızları Evrim Atış halen bulamadı. 10 Temmuz 2018 tarihinde minik Evrim’in kaybolmasının ardından jandarma komando ekiplerinin yanı sıra JAK, AFAD, UMKE ekiplerinin aylarca süren arama çalışması gerçekleştirmişti.

ANNE VE BABASI SERBEST KALMIŞTI

İHA'da yer alan habere göre 23 Temmuz 2018 tarihinde çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle tutuklanan anne Dilek Atış 109 gün, baba Burhan Atış ise 166 gün cezaevinde kaldıktan sonra Zile Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BİR İPUCUNA ULAŞILAMADI

Yaklaşık 4 ay ormanlık alanlarda, köyde, mağaralarda özel ekipler, hassas burunlu köpeklerle yapılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmazken, 3 Kasım’da çalışmalar sonlandırıldı. Bugüne kadar bir ip ucuna ulaşılamadı. Soruşturma devam ediyor.