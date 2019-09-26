Ey İmamoğlu vicdanın rahat mı?

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 23’ncü gününde devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyi Başkan Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında Diyarbakır’daki aileleri ziyaret etmemesinin altındaki nedenle ilgili olarak, ‘Yanlarına gitsem şovmen olurum’ sözlerine HDP il binası önünde eylem yapan ailelerden tepki geldi. Aileler, “İmamoğlu görevden alınan Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanların ziyaret ederken, şovmen olmuyordu da bizi ziyaret ederken mi şovmen oluyor. Yazıklar olsun sana ey İmamoğlu” dedi. Türkan Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediyi Başkan Ekrem İmamoğlu’nun sözlerine de tepki gösterdi. Acılı Anne Mutlu, “Çok ayıp etmiş, o da bir anne evladı ve onun çocukları da bir anne evladıdır. Kendisine yazıklar olsun. Vicdanı nasıl rahat yaşıyor. Onun çocukları dört dörtlük yaşamın içindedirler, benim çocuğum ise 7 yıldır hayvan gibi dağlarda geziyor. Gittim yaşadığı yeri gördüm, hayvan bile benim çocuğum yaşadığı yerden daha iyi yaşıyor. Yazıklar olsun. Akşam eve gidince evinin kapısını örtüp çocukları ile lüks sofrada oturuyor ve vicdanı rahat mı?” dedi.

81 İLDEN DESTEK

81 ildeki kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, annelere basın açıklyamasıyla destek verdi.İşte bazı iller, İstanbul ve İzmir, Denizli, Tekirdağ, Kırklareli ,Edirne, Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Karabük, Bolu, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Trabzon, Rize, Sinop, Giresun ve Ordu.