İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9898
  • EURO
    48,8514
  • ALTIN
    5565.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eylem Adana'dan Mersin'e sıçradı! CHP'den vatandaşa özel hizmet
Güncel

Eylem Adana'dan Mersin'e sıçradı! CHP'den vatandaşa özel hizmet

CHP'li belediyelerce alışkanlık haline getirilen kazılan yolun olduğu bırakılıp asfaltlanmaması vatandaşın tepkisini çekmeye devam ediyor. Şimdi de Mersin'de vatandaşlar, bozuk ve tozlu yoldan korunmak için sokaklara halı serdi.

Akşam Gazetesi23 Ekim 2025 Perşembe 08:48 - Güncelleme:
Eylem Adana'dan Mersin'e sıçradı! CHP'den vatandaşa özel hizmet
ABONE OL

CHP'li Adana'da bozuk yolların yapılmamasına tepki gösteren vatandaşların kalkan toza çare için yola halı serme eylemi Mersin'e sıçradı.

Toroslar'a bağlı Akbelen Mahallesi'nde de CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 25 gün önce mahallede altyapı çalışması yaptı. Sonrasında açılan çukuru kapatıp, üzerine asfalt dökmek yerine mucur ve toprak döküp, sokağı da olduğu gibi bıraktı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, vatandaşlar, bozuk ve tozlu yoldan korunmak için sokaklara halı serdi.

Adana'da ise aradan yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen, hâlâ yollarının asfaltlanmamasına tepki gösteren vatandaşlar, "Sanki Hindistan sokaklarında yaşıyoruz" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.