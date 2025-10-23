CHP'li Adana'da bozuk yolların yapılmamasına tepki gösteren vatandaşların kalkan toza çare için yola halı serme eylemi Mersin'e sıçradı.

Toroslar'a bağlı Akbelen Mahallesi'nde de CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 25 gün önce mahallede altyapı çalışması yaptı. Sonrasında açılan çukuru kapatıp, üzerine asfalt dökmek yerine mucur ve toprak döküp, sokağı da olduğu gibi bıraktı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, vatandaşlar, bozuk ve tozlu yoldan korunmak için sokaklara halı serdi.

Adana'da ise aradan yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen, hâlâ yollarının asfaltlanmamasına tepki gösteren vatandaşlar, "Sanki Hindistan sokaklarında yaşıyoruz" dedi.