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Eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist yakalandı

Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik yapılan operasyonda 4 terörist eylem hazırlığındayken eş zamanlı operasyonla yakalandı.

AA19 Ekim 2020 Pazartesi 14:26 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 15:07
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün dağ kadrosuna 2013 yılında katılım yapan Mazlum Serhat kod adlı İ.K, Tayhan Umut Çektar kod adlı M.S, Mahir Amed kod adlı R.S ve Armanç Xebatkar kod adlı M.T'nin kırsal alanda patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, örgütünün "gizli şehir "yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde saldırı yapmak üzere "uyuyan hücre" olarak hazır bekletilerek görevlendirdikleri tespit edildi.

İstanbul ve Diyarbakır'da 16 Ekim'de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada terörist İ.K'nın Diyarbakır Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olduğu belirlendi.

Teröristlerin kırsal alanda bomba, silah ve kamera ve güvenlik sistemleri eğitimleri aldığı öğrenildi.

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