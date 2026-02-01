İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eylem hazırlığındaki suç örgütü üyeleri yakalandı
Güncel

Eylem hazırlığındaki suç örgütü üyeleri yakalandı

Bursa'da, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen suç örgütü üyesi 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA1 Şubat 2026 Pazar 10:58 - Güncelleme:
Eylem hazırlığındaki suç örgütü üyeleri yakalandı
ABONE OL

Gaziantep ve Ankara'da bazı kişilere yönelik eylem ve soygun hazırlığında olduğu belirlenen Ç.Ş.T (22), E.C.D. (19) ve A.E.Ö (18), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Bir otelde konakladıkları tespit edilen 3 şüpheli, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde yasa dışı sorgulama sistemi aracılığıyla eylem gerçekleştirecekleri kişilerin kimlik ve adres bilgilerine ulaştıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

AKINCI TİHA hedefi tam isabetle vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.