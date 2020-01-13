13.01.2020 11:55 - Güncelleme: 13.01.2020 11:55

Sanatçı Yaşar İpek‘in kardeşi olan gazeteci, yazar Eylem İpek Tv8 ekranlarında bir programda sunuculuk yapmaktadır. Eylem İpek Şafak kimdir? Eylem İpek Şafak eşi Gökhan Şafak kim? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Eylem İpek 2016 yılının Nisan ayında Beşiktaş Shangri-La Hotel’de Gökhan Şafak ile evlenmiştir. 1989 yılında dünyaya gelmiş, baba tarafından aslen Diyarbakır‘lıdır. Babasını çok küçük yaşlarda iken yitirmiştir, 4 kardeştir. Eylem İpek Şafak ve eşi Gökhan Şafak hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

EYLEM İPEK ŞAFAK KİMDİR?

Eylem İpek Şafak günümüzde bir gazete köşe yazarlığı ve Tv8 ekranlarında sunuculuk yapmaktadır. 1989 yılında dünyaya gelmiş, baba tarafından aslen Diyarbakır‘lıdır. Babasını çok küçük yaşlarda iken yitirmiştir, 4 kardeştir.

EYLEM İPEK ŞAFAK EŞİ GÖKHAN ŞAFAK KİM?

Gökhan Şafak, İstanbul'da bulunan Park Şamdan Pera restoranının sahibidir. 2016 yılında Beşiktaş Shangri-La Hotel’de dünya evine giren çift, 3 yıl boyunca mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Çiftin evliliklerinden henüz dünyaya gelen çocukları bulunmamaktadır.