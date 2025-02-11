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Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında karar! Türkiye'ye iade edilecekler

ABD, İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve oğlunun yurtdışına kaçmasına yardım eden anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine karar verdi.

Haber Merkezi11 Şubat 2025 Salı 22:34 - Güncelleme:
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında karar! Türkiye'ye iade edilecekler
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İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan ve ABD'ye kaçan Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.

BAKAN TUNÇ KARARI DUYURDU

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

  • Timur Cihantimur
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  • kaza

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