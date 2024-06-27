İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'de meydana gelen kazada, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, kazadan saatler sonra yurt dışına kaçmıştı. Anne ve oğlu 106 günün sonra

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Eylem Tok ve Timur Cihantimur ABD'de hakim karşısına çıktı. Tutukluluğun devamına karar verildi. Türkiye'nin iade talebi kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan Eylem Tok ve Timur Cihantimur ayrı ayrı hakim karşısına çıktı. İkisinin de tutukluluk halinin devamına hükmedildi, duruşmalar ise ayın sonuna ertelendi.