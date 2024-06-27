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Eylem Tok ve oğlunun ABD'de gözaltına alındığı görüntüler ilk kez 24 TV'de

İstanbul Kemerburgaz'daki ölümlü kaza sonrası ABD'ye firar eden Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un gözaltına alındığı o anların görüntülerine ilk kez 24 TV ulaştı.

27 Haziran 2024 Perşembe 00:49 - Güncelleme:
Eylem Tok ve oğlunun ABD'de gözaltına alındığı görüntüler ilk kez 24 TV'de
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İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'de meydana gelen kazada, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, kazadan saatler sonra yurt dışına kaçmıştı. Anne ve oğlu 106 günün sonra ABD'de yakalanarak tutuklandı. O anlara ait görüntülere ise ilk kez 24 TV ulaştı.

GÖRÜNTÜLER İLK KEZ 24 TV'DE

Eylem Tok ve Timur Cihantimur ABD'de hakim karşısına çıktı. Tutukluluğun devamına karar verildi. Türkiye'nin iade talebi kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan Eylem Tok ve Timur Cihantimur ayrı ayrı hakim karşısına çıktı. İkisinin de tutukluluk halinin devamına hükmedildi, duruşmalar ise ayın sonuna ertelendi.

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