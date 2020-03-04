İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0985
  • EURO
    6,785
  • ALTIN
    323.138
  • BIST100
    112685
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eylül'ün ölümüne neden olan servis şoförünün tahliyesine itiraz edildi
Güncel

Eylül'ün ölümüne neden olan servis şoförünün tahliyesine itiraz edildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar'da geçen yıl kullandığı servis aracıyla okul bahçesinde 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümününe neden olduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Hüseyin Yıldırım'ın tahliyesine itiraz etti.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 15:42 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 15:42

Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Avcılar’da geçen yıl kullandığı servis aracıyla okul bahçesinde Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümününe neden olduğu gerekçesiyle sanık Hüseyin Yıldırım’ı "taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tahliye etti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Hüseyin Yıldırım’ın tahliyesine itiraz edildi.

Savcılığın itirazında, kazanın oluşumunda sanığın bilirkişi raporu ile tam ve asli kusurlu olduğu belirtilerek, Eylül Mirzaoğlu’nun kusurunun bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Mahkemece sanığa 5 yıl hapis cezası verilmesine rağmen sanığın tahliye edildiği ifade edilen dilekçede, dosyanın istinaf incelemesine tabi olacağı, delil karartma ve kaçma şüphesi göz önüne alınarak, verilen serbest bırakma kararının hukuka uygun olmadığı belirtildi.

Dilekçede, gerekçe gösterilen nedenlerden dolayı, sanığın yeniden tutuklanması talep edildi.

- KARAR

Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 Mart'ta tutuklu sanık servis şoförü Hüseyin Yıldırım'a "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezası vermişti.

Sanığa verilen cezada indirim yapılmasına yer olmadığı hükmeden mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetmişti.

- İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğrenci servisi şoförü olan sanık Hüseyin Yıldırım'ın idaresindeki okul servisi, 7 Kasım 2019'da Avcılar'daki Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesine giriş yaptığı sırada Eylül Mirzaoğlu'na çarptığı ve olayda küçük Eylül'ün hayatını kaybettiği anlatılmıştı.

İddianamede, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Esed rejimine korku salıyor: 'Bora' saldırılara karşı anında cevap veriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay
SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu
Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu

Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular
Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

3 devlet kurumu birleşti
3 devlet kurumu birleşti

3 devlet kurumu birleşti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.