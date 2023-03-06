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EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 'e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT başvurularının fiziksel yapılması gerektiği' iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 23:51 - Güncelleme:
EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddialarına yalanlama
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, emeklilik hakkı kazanan vatandaşların başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" dijital hizmeti üzerinden yapabileceği belirtildi.

Söz konusu dijital hizmete yoğun talep olduğunun kaydedildiği açıklamada, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT kapsamında emeklilik başvurularının fiziksel olarak yapılması gerektiği iddiaları asılsız olup, hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden 7 gün 24 saat esasıyla sunulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, fiziksel başvurularda oluşabilecek uzun bekleme sürelerini önlemek amacıyla, tüm başvuru sürecinin hiçbir evrak talep etmeden e-Devlet Kapısı üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.

  • Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
  • e-devlet

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