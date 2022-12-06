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EYT düzenlemesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı yapıldı.

DHA6 Aralık 2022 Salı 16:32 - Güncelleme:
EYT düzenlemesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik görüşme
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. (DHA)

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  • külliye

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