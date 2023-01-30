EYT ne zaman meclise gelecek? EYT ne zaman yasalaşacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasından yararlanacak olan vatandaşlar, "EYT ne zaman meclise gelecek? EYT açıklaması ne zaman?" sorularına yanıt ararken, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre EYT ne zaman yasalaşacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika haberi

EYT NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?



Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

EYT şartlarını hatırlatan Akbaşoğlu, "Prim gününü şu andaki mevzuata göre, çalışma süresini dolduran çalışanlar yaş şartı olmaksızın emekliliği hak edebilecekler. Bu hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda teklifimizi görüşmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla ilgili tarih verdi. Akbaşoğlu, "En geç haftaya salı ya da çarşamba günü Genel Kurul'da yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubatta yasalaşarak yürürlüğe girecek. Emeklilik başvuruları e-Devlet'ten yapılacak." dedi.

EYT İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

EYT kanun teklifinin detaylarını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, 'Düzenleme 4 maddeden oluşuyor. Yaşa takılmadan istisnasız şartları tamamlayan emekli olacak. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor. En geç haftaya Salı-Çarşamba yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubat'ta başvuranlar Mart ayında maaşlarını alır' dedi.