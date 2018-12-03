EYT son dakika bugün haberleri TBMM erken emeklilik şartları Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasası çıkacak mı

EYT'de son dakika gelişme var mı? TBMM'de Emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkacak mı? Erken emeklilik ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki son gelişmeler neler? EYT için erken emeklilik şartları ne olacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Hükümetten açıklama var mı? Yüz binlerce emeklilikte yaşa takılan vatandaş, hükümetten müjdeli bir haber bekliyor. Son gelişmeleri dikkatlice takip eden EYT'liler, EYT önergesinin tekrar Meclis'e gelip gelmeyeceğini araştırmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar seslerini duyurmaya devam ediyor. Hükümetten bir adım bekleyen yüz binler yurdun çeşitli bölgelerinde toplanarak kanun teklifinin Meclis'e tekrar gelmesini ve oybirliği ile yasanın geçmesini bekliyor. Prim gün süresini doldurmasına karşın yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan ve kamuoyunda 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' ya da 'EYT' olarak adlandırılan vatandaşlar, konu hakkındaki son gelişmeleri ve basına yansıyan haberleri takip ederek, bilgi almak ve emeklilikte yaşa takılanlarda son durumu öğrenmek istiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT için son dakika erken emeklilik şartları ile ilgili son gelişmeler star.com.tr'de.

Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' ya da 'EYT' ismi ile adlandırılan, prim gün sürelerini doldurmalarına karşın yaş şartını yerine getiremediği için emekli maaşı alamayan çok sayıda vatandaş, konuya dair yasal bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istiyor. Son yıllarda sıklıkla gündeme gelen emeklilikte yaşa takılanlar konusu, son aylarda daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Günlerdir tartışılan EYT hakkındaki son gelişmelerin neler olduğu ve basına en son çıkan haberler, bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu oluyor.

2 ARALIK: EYT'LİLER BURSA'DA TEKRAR BULUŞTU



Emeklilikte yaşa takılanlar Bursa’da ikinci kez bir araya geldi. Binlerce mağdurun katıldığı toplantıda konuşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özupak, " İkinci kez Bursa’da bir araya geldik artık buluşmalarımız toplantıdan ziyade bir mitinge dönüştü. Bu topluluk erken emeklilik istemiyor. Bu topluluk kazanılmış haklarını istiyor" dedi.



"BU TOPLULUK ERKEN EMEKLİLİK İSTEMİYOR"



EYT topluluğunun erken emeklilik istemediğini belirten Özupak, "Bu topluluk kazanılmış haklarını istiyor. 1999 yılı öncesinde kadınlara dediler ki; ’20 yıl, 5 bin prim günüyle emekli olacaksın’, erkeklere de ’25 yıl, 5 bin prim günüyle emekli olacaksın.’ Ancak 1999 yılında çıkan 4447 sayılı kanunu geriye doğru işletilerek bizlere üçüncü bir şart olarak yaş akdini getirdiler. Bu da 2 ile 17 yıl arasında emekliliğimizi öteledi. Bu kanun hayallerimizi, planlarımızı çaldı ve ’mezarda emeklilik’ olarak karşımıza çıktı. 45 - 50 yaş aralığında yaşadığımız en büyük mağduriyetler, çalışan kişilerin dahi ’sen artık bize verimli değilsin’ denilerek kapıya koyulması, bu sebeple işsiz kalan arkadaşlarımızın yaşından dolayı iş bulamamasıdır. Biz ekonomik anlamda bir geçim sağlamak zorundayız. İhtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız. Hak arayışımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanların sayısı konusunda net bir bilgi olmadığını söyleyen Özupak, "Yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkan rakamlarda 6 milyon, 2 milyon, 5 milyon gibi farklı rakamlar var. Sosyal güvenlik uzmanımızla yaptığımız çalışmada ise biz mağdur 1 milyon kişi tespit ettik" dedi.

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, "Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlıkları da olmuştur ancak bu konunun bugün yaşanan ekonomik şartlar altında öncelik kazanarak 700 milyar liraya ulaşan, Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle, bir meblağı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz." demişti.







NUMAN KURTULMUŞ NE DEMİŞTİ?



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanların durumuna ilişkin "O konu kapanmıştır. Çünkü Türkiye'nin bugünkü ekonomik koşullarıyla böyle ağır bir yükün altına girebilecek noktada değil. Bir de tabii çok genç yaşta emeklilik de Türkiye'nin kaldırabileceği bir durum değil." açıklamasını yapmıştı.

25 KASIM: EYT'LİLER ESKİŞEHİR'DE BULUŞTU



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Eskişehir’de bilgilendirme toplantısı yaptı.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Alaattin Parkı’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak ile Ankara, İstanbul, Bursa, Kütahya, Bilecik’ten gelen çok sayıda kişi katıldı. Dernek üyeleri, "Edirne’den Kars’a, Jüpiter’den Mars’a, çıksın artık bu yasa", "Emeklilik hakkımız, söke söke alırız" şeklinde slogan attı.



Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, yaptığı açıklamada, haklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Bugün, burada bütün illerde başlattığımız hak arayışımızı Eskişehir’de sürdürüyoruz. İlerleyen günlerde tüm Türkiye’de programlarımızı gerçekleştireceğiz. Biz bu davada haklılığımızın peşindeyiz. Bu hakkımızı da sonuna kadar almak için mücadelemizi vereceğiz. Geldiğimiz yaş ortalaması 45-50 yaşlarda. En büyük sıkıntılarımız bu yaşlardan dolayı bizi, özel sektör ’Yaşlısın’ diyerek kapıya koyuyor. Ama hakkımızdan dolayı devletimize, ’bizi emekli edin’ diyoruz. Biz haklıyız. Devletimiz de, ’Hayır, siz gençsiniz’ diyor. Hiçbir şekilde seçim vaatlerinde yer almak istemiyoruz. Biz artık icraat istiyoruz. Sorunlarımızın çözülmesi için de ortak bir noktada Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, milletvekillerinin ortak çözüm üretecekleri ümidini taşıyoruz. Sayı bazında çok fazla bilgi kirliliği var. Dernek olarak bir dilekçe sunduk. Bizim yaptığımız çalışmalarda 1 milyon civarı, hemen emekli olabilecek de 150-200 bin civarı kişi var. Daha prim gününü, hizmet yılını doldurmayanlar var. Maliyetimiz de 8-10 milyar lira civarı."

20 KASIM: BURSA'DA EYT TOPLANTISI



Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak ile yönetim kurulu üyeleri ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un da katıldığı toplantıya yağmurlu havaya rağmen ilgi büyük oldu. Toplantı salonunun hınca hınç dolması nedeniyle yaklaşık 4 bin kişi salona giremeyerek dışarıda kaldı.



Toplantıda konuşan Gönül Boran Özüpak, EYT sorununun çözülmesi gerektiğini ve bu konuda siyasilerin halkın bu isteğini görmesi gerektiğini söyledi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da EYT ve çalışma hayatında halkın beklentileri ve çalışma hayatında yaşanan sorunlara değindi, çözüm önerileri sundu.

EYT KONUSUNDA BAHÇELİ İKNA OLDU



Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile önceki gün yaptığı görüşmenin detaylarını MYK’da kurmayları ile paylaştı. Görüşme sırasında Bahçeli’nin af konusunu hiç gündeme getirmediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu konu üzerinde bir müzakere yapmadık” dedi. Yerel seçimlerde AK Parti ile MHP arasında yapılacak ittifak konusunda Bahçeli ile ‘prensipte’ aynı noktada olduklarını belirten Erdoğan, ‘Cumhur ittifakının’ bu tip konulardan ayrı değerlendirdiklerini hatırlattı. Erdoğan’ın, MYK’da “Her iki partinin adaylarını çıkarmasının daha doğru olacağını ve MHP ile fikri ve gönül anlamında bir ittifaka gidileceğini” söylediği öğrenildi. MYK’da, MHP ile ittifakın belediye başkan yardımcılığı veya belediye meclis üyelikleri konusunda olmasının daha doğru olacağı, aksi durumda ‘belli bir adayın dikte edilmesinin’ seçmen nezdinde olumsuz tepki göreceği değerlendirmesi yapıldı.



Erdoğan’ın, önceki gün partisinin Meclis grubu toplantısında emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gündeme getirdiği açıklamaları Bahçeli ile görüşmesine de damga vurdu. Erdoğan’ın MYK toplantısında kurmaylarına “Sayın Bahçeli’ye bu yükün altından kalkamayacağımızı rakamlarla anlattım. EYT dediklerimizin sayısı 6.2 milyon kişi. SGK’ya maliyeti 750 milyarın üzerine çıkıyor. Sayın Bahçeli, bu konuda ikna oldu. Bu konu artık gündemden çıkacak” bilgisini verdiği öğrenildi.



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARDA SON DURUM NEDİR?



CUMHURBAŞKANI EYT HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında emeklilikte yaşa takılanlar konusuna değindi. Erdoğan, "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur" dedi.



Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulundu.



Emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında bir de dernek kurulduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu derneğin başındaki kişinin durumu dahi tek başına sosyal güvenlik sistemimizin nasıl bir felakete itilmeye çalışıldığının en büyük ispatıdır. Bu derneğin başındaki hanımefendi, 1992 yılında sigortalı olarak sosyal güvenlik sistemimize dahil olmuş. Şayet eski sistem devam etseydi bu hanımefendi 2012 yılında, 38 yaşında emekli olacaktı. Halihazırdaki sistemdeki kademeli yaş uygulaması sebebiyle bu hanımefendi 2022 yılında yani 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayabilecek. Esasen bu kişi zaten emeklilik hakkını kazanmış durumda. Sadece emekli maaşı alabilmesi için bu yaşı beklemesi gerekiyor."







"BUNA HİÇBİR ÜLKENİN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ DAYANMAZ"



Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığını vurgulayan Erdoğan, "20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı." açıklamasını yaptı.



48 yaşında emekli olan bir kişinin bile yaklaşık 30 yıl sistemde kalacağını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52'dir. Bu rakam Avrupa ülkelerinde 65'tir. Türkiye kademeli olarak henüz yeni yeni 65 yaş sınırına doğru çıkmaya çalışıyor. Ülkemizde ortalama sigortalılık süresi 26 yılken emeklilikte geçen ömür 27 ile 31 yıl arasındadır. Avrupa'da sigortalılık ortalama süresi 35 yılken emeklilikte geçen süre de genellikle 20 yılın altındadır. Ülkemizde bir emekli tüm çalışma hayatı boyunca ödediği primi 6 yılda emekli maaşı olarak geri almaktadır. Görüldüğü gibi mevcut durumda dahi emeklilik sistemimiz içler acısı bir haldedir.



Sosyal Güvenlik Kurumunun hesaplamalarına göre emeklilikte yaşa takılanlar denilen gruba giren 6,3 milyon kişi bulunuyor. Bunların 1 milyon kadarı devlet memuruyken kalanları hizmet akdiyle veya kendi hesabına çalışanlardan oluşuyor. Bunlardan 1,3 milyonu hemen emekli olabilecek durumda, kalanları da peyderpey emekliliğini talep edebilecektir. Bu teklifin ülkemize yıllık ilave maliyeti 26 milyar lira. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam toplamda 750 milyar lirayı buluyor. Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde, böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı, diye milletime soruyorum."



"ÜLKENİN TÜM DENGELERİNİN BOZULMASINA GÖNLÜMÜZ RIZA GÖSTERMEZ"



Yaşa takılanların emekli olması halinde bu kişilerin bir taraftan devletten maaşa alacağını diğer taraftan da kendine göre iş yapmaya devam edeceğini anlatan Erdoğan, "Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, adalet denmez. Bugün batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65 yaşın altına eyvallah etmiyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladılar." dedi.



Erdoğan, anlattıklarının yanlış anlaşılmamasını isteyerek, "kimsenin hakkında hukukunda gözlerinin olmadığını" vurguladı.



Türkiye'de AK Parti kadar insanların hakkını koruyan, refah seviyesini yükselten, sosyal devlet ilkesinin gereğini yerine getiren bir başka partinin olmadığının altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:



"Emeklilerimiz konusunda en büyük hizmetleri yine biz getirdik. Biz göreve geldiğimizde bu ülkede 68 lira emekli maaşı vardı. Bugün asgari ücretin altında neredeyse emekli maaşı kalmadı. Nereden nereye... Tüm emeklilerimize ayrıca ramazan ve kurban bayramlarında biner lira ikramiye veriyoruz. Sağlık hizmetlerinde dünyada örneği olmayan bir şekilde sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında hiç kimseyi bırakmadık. Ülkemizin imkanları arttıkça tüm vatandaşlarımızla birlikte emeklilerimizin de durumlarını iyileştirmeyi sürdüreceğiz. Bir kesimi memnun etmek adına ülkenin tüm dengelerinin bozulmasına da gönlümüz rıza gösteremez. Kaldı ki bu adım ya da bu kampanya bir siyasi ranta dönüştürülmemelidir. Bu olursa bedeli ülkemize çok ağır olur.



Şu gerçeği hepimiz gayet iyi biliyoruz, bugün emeklilikte yaşa takılanlar diyerek kampanya yürütenlerden önemli bir bölümü emekli maaşı almaya başladıktan sonra da resmi ya da gayri resmi olarak çalışmayı sürdürecektir. Bir yandan devletten maaş alacak diğer yandan yine işlerine güçlerine bakacaklar. Hakikat bu iken göz göre göre sosyal güvenlik sistemimizi yeni bir batağın, yeni bir felaketin içine niye sürükleyelim. Mecliste bu konuyu gündeme getiren partileri bu gerçekler ışığında yeniden bir durum değerlendirmesi yapmaya davet ediyorum. Türkiye geçmişte popülist politikalardan hesapsız kitapsız atılan adımlardan çok çekti. Gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım."



EYT SORUNU NEDİR?



08 Eylül 1999’da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi. Buna göre;



Örneğin, 1970 doğumlu olan ve ilk defa 1990 yılında çalışmaya başlayan bir erkek yaş şartı olmasa 25 yıllık sigortalılık süresinin dolduğu 2015 yılında emekli olabilecekken, yaş şartı nedeniyle 52 yaşında, yani 2022 yılında emekli olabiliyor ve emeklilikte yaşa takılıyor.