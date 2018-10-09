Emeklilikte yaşa takılanlar EYT için son durum nedir EYT son dakika gelişme erken emeklilik ne zaman çıkar? TBMM Emeklilikte yaşa takılanlar EYT için müjdeli haber EYT son dakika gelişme erken emeklilik çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) bir süredir erken emeklilik yasasını bekliyor. EYT 2018: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için son durum ne? Erken emeklilik yasası çıkacak mı? EYT yasası ve erken emeklilik TBMM'de görüşülecek mi? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son durum nedir? EYT Erken emeklilk çıkacak mı? Prim gün süresini dolduran kişi yaşı mı bekleyecek? Ne zaman emekli olurum? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Meclis'ten gelecek haberi bekliyor. Meclis kapalıyken muhalefet partileri emeklilikte yaşa takılanlar için erken emeklilik yasası ile ilgili çalışmalarını yaptı. Meclis'in açılmasının ardından erken emeklilik yasası için çalışmaların hızlanması bekleniyor. En son konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bir açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3 Ekim'de yapılan kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında gelen erken emeklilik yasası ile ilgili soruya "Kabinede gündeme gelmedi. Bu konu kabinenin gündeminde yok. Değerlendirmesi Meclis'te yapılır" şeklinde cevap verdi. Emeklilikte yaşa takılanlar, bir süredir erken emeklilik yasasını bekliyordu. Meclis'teki 4 parti nihayet bu yaz çalışmalarına hız verdi. Meclis'in açılmasıyla birlikte partilerin erken emeklilik yasasını Meclis gündemine getirmesi bekleniyor. Eğer partiler ortak bir önergede anlaşırsa, yasayı Meclis'ten geçirecek çoğunluğa sahipler. Peki hükümet bu konuda ne düşünüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için erken emeklilik yasası hakkında son açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için eken emeklilik yasasında son durum ile ilgili detayar star.com.tr adresinde bulabilirsiniz.





CUMHURBAKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3 Ekim'de yapılan kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında gelen erken emeklilik yasası ile ilgili soruya "Kabinede gündeme gelmedi. Bu konu kabinenin gündeminde yok. Değerlendirmesi Meclis'te yapılır" şeklinde cevap verdi.





MUHALEFETİN EYT ÇALIŞMASI



MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda seçim beyannamesinde vaatleri bulunduğunu belirterek, sosyal güvenlik sistemine aşırı yük getirmeyen ama yeteri kadar prim ödemiş vatandaşı da mağdur etmeyen bir çözüm bulmaktan yana olduklarını söyledi.



İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasaya ilişkin teklifi hazırladıklarını belirterek, bu işin takipçisi olacaklarını söyledi.



CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, partileri tarafından verilen yasa teklifinin gündeme alınması için TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı’na yazıyla başvurdu. Başvuruda, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların, uzun yıllar boyunca sorunlarına çözüm aradığı ancak parlamento çoğunluğu oluşmadığı için beklentilerin karşılanamadığı belirtildi.



Başvuruda, AK Parti dışında TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin tamamının, Meclis tatildeyken yeni yasama dönemi açılır açılmaz emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi için açıklamalarda bulunduğu anımsatıldı. CHP Grup Başkanvekillerinin başvurusunda, konuyla ilgili tekliflerin birleştirilerek görüşülmesi için komisyonun toplantıya çağrılması talep edildi.



EYT İÇİN 45 GÜNLÜK SÜRE



TBMM İçtüzüğü’nün 37. maddesine göre, tasarı veya tekliflerle kanun hükmünde kararnamelerin esas komisyonlara havale gününden itibaren görüşmelerin en geç 45 gün içinde sonuçlandırılması gerekiyor. CHP, İYİ Parti ve MHP milletvekillerinin teklifleri henüz TBMM Başkanlığı tarafından esas ve tali komisyonlara sevk edilmedi. Bu nedenle, 45 günlük süre başlamadı. Önümüzdeki günlerde sevk işleminin gerçekleşmesi bekleniyor.



Bir teklifin komisyon gündemine alınmasına komisyon başkanı veya üyelerin çoğunluğu karar veriyor. Komisyonların başkanlığını AK Parti milletvekilleri yapıyor. Teklifler komisyona sevk edildikten sonra 45 gün içinde görüşülmemesi halinde, muhalefet partilerinin, tekliflerin doğrudan genel kurul gündemine alınmasını isteme hakkı bulunuyor. Doğrudan gündeme alınma talebinin muhalefet partilerinin oylarıyla kabul edilmesi halinde, komisyonda görüşülmesine gerek kalmadan teklifler birleştirilerek genel kurulda görüşülebilecek.



CHP Grup Başkanvekilleri, “esas komisyon” olacağı var sayımıyla Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na başvuruda bulundu. Ancak, TBMM Başkanlığı, AK Parti milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu Plan Bütçe Komisyonu’nu da esas komisyon olarak belirleyebilir.

Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce kişi, TBMM'de temsil edilen partilerden emekli olmalarını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirmelerini bekliyor.24 Haziran'da yapılan seçimler öncesi bazı partilerin seçim beyannamesinde yer verdiği emeklilikte yaşa takılanlar sorunu, gündemdeki yerini koruyor. Prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişi, hazırlanan kanun teklifiyle umutlandı. Kanunun yasalaşması halinde erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak yaşa takılanlar, Mecliste temsil edilen partilerden emekli olmalarını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirmelerini bekliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili flaş açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, 'Meclis ayağı ayrı bir konu. Meclis biliyorsunuz, kendi kanunlarını çıkarabilir ama kabinenin gündeminde bu konu yok.' ifadelerini kullandı. Kalın Mckinsey tartışmalarına da değinerek, "Yeni bir IMF modeli, yabancılara teslim ediyorlar, bizim mahremimize giriyorlar gibi ekonomimizi, Cumhurbaşkanımızı hedef olan iftiralar bunlar. Danışmanlık hizmetinin bir bağlayıcı tarafı yoktur." dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT için erken emeklilik son dakika açıklamaları star.com.tr haber sitemizden takip edebilirsiniz. Çalışma hayatının ağır yükü nedeniyle aktif çalışma yaşamından emekli olmak isteyenler, yaşının ilerlemesi nedeniyle iş bulamadığı için emekliliği planlayanlar, emekliliğin bir ek gelir olması nedeniyle hem emekli maaşı alıp hem de çalışmaya devam etmek isteyenler gibi yaklaşık 4 milyondan fazla kişinin gözü kulağı televizyonlarda, gazetelerde yer alacak erken emeklilik haberlerinde. İşte EYT yasası ve erken emeklilik ile ilgili son gelişme.

TBMM'nin açılması ile birlikte sıklıkla araştırılan ve yeni bir gelişmeler ile gündemde kalmaya devam ediyor. Milyonlarca emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT mağduru, emekli olabilmek için gözünü açılışını yapan TBMM'den gelecek müjdeli habere çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın toplantının ardından açıklama yaptı.



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından basın toplantısında, EYT(emeklilikte yaşa takılanlar) ile ilgili bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:



Daha önce de sormuştunuz. Yine aynı cevabı vermek zorundayım. Bu konu kabinenin gündeminde yok.

Tabi Meclis ayağı ayrı bir konu. Meclis biliyorsunuz, kendi kanunlarını çıkarabilir ama kabinenin gündeminde bu konu yok.

Eyt Yasası İçin Gözler Tbmm'de! Emeklilikte Yaşa Takılanların mağduriyetlerine yönelik çözümler sıralandı. Yapılan değerlendirmelere göre emeklilikte yaşa takılan SSK’lıların 4447 sayılı kanun öncesi hakları verilirse 3 seçenekle emekli olmaları mümkün olabilecek. İşsizliğin çift haneli rakamlara ulaştığı piyasa şartlarında, çoğunun belirli bir yaş seviyesininde üstünde olmaları nedeniyle, maalesef iş bulmada dezavantajlı konumunda bulunmaktadırlar. Hemen hemen her aileyi ilgilendiren EYT mağdurlarının oluşmasına sebep olan 4447 Sayılı Kanundur. Bu kanun 1999 yılında deprem esnasında yürürlüğe konuldu. İsa Karakaş Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) destek olabilmek için kaleme aldığı yazısında, EYT yasası çıkarsa olabilecek değişiklikleri ele aldı.

Bu düzenleme kabul edilirse 08.09.1999 tarihinden önce geçerli olan;

SSK'lılar için eski 506 Sayılı Kanun

Bağ-Kur'lular için 1479 Sayılı Kanun ve

Emekli Sandığına tabi olanlar için 5434 Sayılı Kanun hükümlerinde

Yer alan emeklilik şartlarına dönüş yapılması söz konusu olabilecektir.

Emeklilikte Yaşa Takılanların mağduriyetlerine yönelik çözümler sıralandı. Yapılan değerlendirmelere göre emeklilikte yaşa takılan SSK’lıların 4447 sayılı kanun öncesi hakları verilirse 3 seçenekle emekli olmaları mümkün olabilecek.

İşsizliğin çift haneli rakamlara ulaştığı piyasa şartlarında, çoğunun belirli bir yaş seviyesininde üstünde olmaları nedeniyle, maalesef iş bulmada dezavantajlı konumunda bulunmaktadırlar. Hemen hemen her aileyi ilgilendiren EYT mağdurlarının oluşmasına sebep olan 4447 Sayılı Kanundur. Bu kanun 1999 yılında deprem esnasında yürürlüğe konuldu. İsa Karakaş Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) destek olabilmek için kaleme aldığı yazısında, EYT yasası çıkarsa olabilecek değişiklikleri ele aldı.



Gözler açılacak olan TBMM’de

Bugünlerde gerek kamuoyunda gerekse bir çok parti ve millletvekilleri tarafından bu kıymetli vatandaşlarımızın sorunları konusunda pozitif gelişmeler olmuştur.Her partiden bir çok milletvekilinin bu sorunu sahiplenmesi dolayısıyla EYT mağduriyetinin siyaset üstü haline gelmesi sevindirici bir gelişme.



EYT’li SSK’lıların emekliliği

Emeklilikte yaşa takılan SSK’lıların 4447 sayılı kanun öncesi hakları verilirse 3 seçenekle emekli olmaları mümkün olabilecek.

Buna göre, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olmakla beraber, kadın ise 20 erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması gerekecek.



EYT’li memurların emekliliği

Emeklilikte yaşa takılan emekli Emekli Sandığı iştirakçilerine 4447 sayılı kanun öncesi hakları verilirse; kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilir.



Stajyer ve çıraklar EYT’den emekli olabilirler mi?

Çıraklık ve stajerlik geçen sigortalılık sürelerinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi kesilmediğinden emeklilik başlangıcından sayılmıyor. Dolayısıyla EYT yasası çıksa bile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sadece çıraklık-staj sigortası bulunanlar bu yasadan faydalanamaz. Faydalanmak için bir gün bile olsa belirtilen tarihten önce uzun vadeli sigorta kollarına tabi primin bulunması gerekmektedir.Çalışması olan ve tüm sigorta kollarına tabi(işçi-memur-sözleşmeli-esnaf-sanatkar-şirket ortağı) çalışanları kapsayacak. Bu bağlamda normal SSK’lı işe başlama belirtilen tarihten sonra olduğundan EYT kapsamına girmeniz mümkün değil.58 yaş ve 7 bin gün primle emeklilik hakkını kazanmak mümkün.



EYT’li Bağ-Kur’luların emekliliği

Emeklilikte yaşa takılan Bağ-kur sigortalılarına belirten kanun öncesi hakları verilirse; Bağ-kur’lu kadınlar 20, erkekler ise 25 fiili hizmet yılını (9000 gün) dolduranlar emekli aylığı bağlanabilir.



2008’de EYT mağdurları oluşmaması için titiz davranıldı

20008 yılında sosyal güvenlik sistemiyle ilgili olarak emeklilik şartları dahil olmak üzere cumhuriyet tarihimizin en köklü düzenlemeleri yapılmıştı. Bu düzenlemeler yapılırken mevcut çalışanların emeklilik şartlarına ’yaş’ engeli gibi hiçbir zorlaştırıcı şart getirilmemesine, çalışanların mağdur edilmemesine hassasiyetle davranıldı.Bu konuda çıkarılan kanun maddelerininm yürürlülük tarihleri esas alınarak “30 Nisan 2008” tarihi baz alınarak düzenleme yapılmıştı. Buna göre belirtilen tarihten önce, bir gün bile çalışanın emeklilik şartları zorlaştırılmadı, yaş engeli de konulmadı.Böylece mevcut çalışanların müktesep hakları korunmuştu. 30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk defa işe girecek olanların ise ta 2035 yılından sonra emeklilik primlerini dolduracağı tarihe göre emeklilik yaşı yükseltildi.

Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce kişi, TBMM'de temsil edilen partilerden emekli olmalarını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirmelerini bekliyor.



24 Haziran'da yapılan seçimler öncesi bazı partilerin seçim beyannamesinde yer verdiği emeklilikte yaşa takılanlar sorunu, gündemdeki yerini koruyor.



Prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişi, hazırlanan kanun teklifiyle umutlandı.



Kanunun yasalaşması halinde erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak yaşa takılanlar, Mecliste temsil edilen partilerden emekli olmalarını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirmelerini bekliyor.

SGK Uzmanı Erhan Nacar, '18 yaşında sigorta yapıldığında, 10-15 yıl sonra SGK'da emeklilik hakkı sırasında ilk işe giriş sigorta tarihine bakılıyor. Giriş tarihi ne kadar eskiyse, erken emekli olabiliyorsunuz' dedi. Yurt dışında yaşayan gurbetçilere de seslenen Nacar, 'Emeklilik başvurusu yapacak mavi kart sahipleri, 31 Aralık'ta yapılacak zam öncesi ödemelerini yapsınlar' uyarısında bulundu.



Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, sigorta sistemi, erken emeklilik ve yurt dışında yaşayan mavi kart sahiplerinin emeklilik haklarına ilişkin detaylı bilgileri İhlas Haber Ajansıyla paylaştı, vatandaşlara sigortalı olmanın erken emeklilikteki önemi hakkında önemli uyarılarda bulundu.







"Bir günlük sigorta ile erken emeklilik"



SGK tarafından işçinin işe başladığı andan itibaren sigortalı olmasının hükmedildiğinin altını çizen Nacar, halk arasında bilinen deneme süresi diye bir durumun kanunda yeri olmadığını ifade etti. Bu kapsamda işe başlayan kişilerin 18 yaşına girdikten sonra sigortalarının da başlaması gerektiğini vurgulayan Nacar, bugün gelinen şartlarda işverenlerin kaçak işçi sisteminden yararlandığı için, çalışanların bunu önemsemediğini ve "sigortam çok önemli değil, ben maaşımı alayım, evimi geçindireyim" düşüncesinin yanlış olduğunu kaydetti. Nacar, "18 yaşında sigorta yapıldığında, 10-15 yıl sonra SGK'da emeklilik hakkı sırasında geriye dönük, ilk işe giriş sigorta tarihine bakılıyor. Giriş tarihi ne kadar eskiyse, erken emekli olabiliyorsunuz ve bir günün bile sizi erken emekli edebileceği bir sistemdeyiz şuan" şeklinde konuştu.





Bu konuda ailenin de rolüne değinen Nacar, "Evin reisinin, oğlunun/kızının sigortasıyla ilgilenip hatta iş yerine dahi giderek, iş verenine sigortanın başlatılması gerektiğini söylerse, hem o çocuğun ilerideki emeklilik sırası için doğru bir işlem yapmış olacak hemde kaçak sigortalılığın da önüne geçilmiş olacak" dedi.



"Mavi kart sahipleri borçlanmalarını ödeyerek Türkiye'den emekli olabilir"





Yurt dışında yaşayan mavi kartlı Türklerin Türkiye'de borçlanmasını ödemesi halinde emekli olabileceklerine de değinen Uzman Nacar, "Yurtdışında 20-25 yıl boyunca çalışan vatandaşlar, bu çalışma sürelerinin hizmet dökümünü alarak gelip Türkiye'ye müracaat yapmaları halinde kendilerine 3201 sayılı kanun gereği bir borçlanma çıkıyor. Mart kart sahipleri bu borcu ödediğinde kendilerine Türkiye'den emekli olma hakkı veriliyor. Senede iki kere zam yapılıyordu, 2017'den itibaren bu zam yılda bir kereye düşürüldü, bu kapsamda 31 Aralık 2017 tarihinde zam var. Yani Avrupa'da yaşayan Türkler 2018'den önce Türkiye'ye gelip ödemelerini yapıp emeklilik müracaatlarını yapmaları gerekir, aksi takdirde daha fazla ödeyecekler" uyarısında bulundu.



Resul KURT

info@resulkurt.com

Erken emeklilik geliyor mu?



04 Ekim 2018 Perşembe



Çalışma hayatının ağır yükü nedeniyle aktif çalışma yaşamından emekli olmak isteyenler, yaşının ilerlemesi nedeniyle iş bulamadığı için emekliliği planlayanlar, emekliliğin bir ek gelir olması nedeniyle hem emekli maaşı alıp hem de çalışmaya devam etmek isteyenler gibi yaklaşık 4 milyondan fazla kişinin gözü kulağı televizyonlarda, gazetelerde yer alacak erken emeklilik haberlerinde.





Demirel’li erken emeklilik



Bilindiği gibi 1991 genel seçimlerinde, Süleyman Demirel liderliğindeki DYP’nin seçim vaatlerinden biri olan 'emeklilik yaşının düşürülmesi'yle birlikte çok sayıda sigortalı emeklilik hakkına kavuşmuş, yüzbinlerce vatandaşımız 33 ile 35 li yaşlarda emekli olmuştu.





Gözler TBMM’de



Bir dönem SSK müdürlüğü de yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi CHP, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na başvurarak, “Emeklilikte yaşa takılanlara” ilişkin verilen kanun tekliflerinin görüşülmesi ve bu kesimin sorunlarına çözüm üretilmesi için komisyonu toplantıya çağırdı.



MHP Milletvekili sayın Arzu Erdem’in vermiş olduğu ve basına da yansıyan kanun teklifinde çalışanların erken emekliliğine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.



Buna göre kadın ise 50 yaşını, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, kadın ise 20 erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün sayısını tamamlayanlara aylık bağlanması olduğunu buradan açıklamalıyız. Yine 50-55 yaşlarının esas alınması halinde ise kısmi emekli aylığı bağlanabilmesi için de kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün prim ödemesi gerekecek.



Emeklilik yaşını bekleyenlerin durumlarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, hükümetin gündeminde erken emeklilik olmadığını ancak konunun Meclis’e taşınması halinde düzenlemelerin içeriği ve maliyetlerini dikkate alarak değerlendirilebileceğini açıkladı.





Sonuç



Çalıştıkça emeklilik yaşının düşmesi en önemli sorunlardan birisidir. Bana göre, emeklilik yaşının düşürülmesi kulislerinden ziyade sosyal güvenlikte yaşanan bu hataların telafi edilmesi daha büyük katkı sağlar.



Benim kişisel görüşüm, kadınların 50 ve erkeklerin ise 55 yaşını tamamlayarak emekliliklerinin düzenlenmesinin ülkemiz için en uygun yaş olduğudur. Ancak burada kişisel görüşlerden ziyade toplumsal çıkarlar dikkate alınmalıdır. 4 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren ve yasalaştığı takdirde 3 ay içinde en az 2 milyon kişinin daha hemen emekli olacağı dikkate alındığında yıllık bütçe yükünün yaklaşık 50 milyar TL olacağı dikkate alınmalıdır.



Yine, kamuoyunun beklentisi olan meslek lisesi stajyerlerinin borçlanma hakkı, 1.10.2008 öncesi vergi kaydı ve şirket ortaklığı olup Bağ-Kur kaydı olmayanların borçlanma hakkı beklentileri olduğunu da buradan hatırlatmak isterim.



Sosyal güvenlik sisteminde yapılacak radikal değişiklikler tartışılıp, özümsenerek ve tüm sonuçları masaya yatırılarak yapılmalıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız sn. Zehra Zümrüt Selçuk hanımın himayelerinde akademisyen, ehil uzmanlar ve sendika temsilcilerinin oluşturacağı kişilerle yapılacak çalıştaylarda her türlü siyasi baskı ve beklentilerden uzak bir şekilde sosyal güvenlik sorunları ve erken emeklilik konusu tartışılmalıdır. Bu çalıştayların sonuçlarına göre ilerlenmesi çok daha iyi olur.''

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan Emelilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ile ilgili açıklama geldi. Emeklilikte yaşa takılanların durumu ile ilgili, "Şu an itibariyle bize gelen bir şey yoktur. Elimizde bir şey yoktur. Bu meseleyle ilgili çalışılmamız yoktur” dedi.







Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik bir düzenleme olup olmadığı sorusu üzerine de Muş, “Şu an itibariyle bize gelen bir şey yoktur. Elimizde bir şey yoktur. BU meseleyle ilgili çalışılmamız yoktur” ifadelerini kullandı.

EYT İÇİN KANUN TASARISI TBMM’YE SUNULDU



Emeklilikte Yaşa Takılanlar için meclise sunulmaya hazırlanan yasada 15 maddenin oluşacağı açıklandı. Yeni yasaya göre, emekli olmak isteyen vatandaşlar, emekliliği için gerekli yılları her ay maaşının yüzde 5 daha az almayı kabul ederek emekliliğini tamamlayacak. EYT yüzde 5 formülünü maaşında kestirmek şartıyla kabul edenler hemen emekli olacak. Bu formülün gereken prim gününü dolduran ve emeklilik için yaşa takılan kişiler için kurtarıcı olması bekleniyor.



Bu günlerde meclise gelmesi beklenen bu taslak 15 maddeden oluşuyor. Bu emekli adaylarının erken emekli edilmeleri halinde, hazineye ne kadarlık bir maliyet yansıyacağı hesaplarını ise Maliye Bakanlığı yürütüyor. Bu tasarı taslağına göre emekli adayları, emeklilik yaşına kadar geçen süre içinde belli oranda eksik maaş alacak, emeklilik yaşları geldiğinde ise normal maaş almaya başlayacaklar.



Bu taslağa göre;



Emekliliğine yaş itibariyle 1 yıl kalanlar % 4



Emekliliğine yaş itibariyle 2 yıl kalanlar % 5



Emekliliğine yaş itibariyle 3 yıl kalanlar % 6



Emekliliğine yaş itibariyle 4 yıl kalanlar % 7



Emekliliğine yaş itibariyle 5 yıl kalanlar % 8



Emekliliğine yaş itibariyle 6 yıl kalanlar % 9



Emekliliğine yaş itibariyle 7 yıl kalanlar % 10



oranında düşük maaş ile, kalan süreler boyunca yaşlılık aylığı alabilecekler.

EMEKLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) İÇİN BİR ÇÖZÜM BULUNACAK MI?

"Siyaset üstü bir bakış açısıyla çözüme kavuşturulmalı"



Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklerle aylığa hak kazanma koşullarının zorlaştırıldığını söyledi.



Özellikle 1 Ocak 2000'de yürürlüğe giren 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun ile 1 Ekim 2008'de uygulamaya giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yaş kademesinin yükseltildiği ve aylıkların bağlanmasının geciktirildiğini belirten Kurnaz, şunları kaydetti:



"Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Belli yaşa gelen bu kişiler işverenlerin kendilerini verimsiz görmesi nedeniyle işinden olup, gelirsiz kalabiliyor. Devletimiz yaş dışındaki koşullarını yerine getiren sigortalıların gelirsiz ve sağlık haklarından yoksun kalmaması için bir formül geliştirmeli."



Muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hazırladığı kanun teklifleri ile destek açıklamalarının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Kurnaz, "Toplumsal bir mağduriyete dönüşen bu sorun, daha fazla vakit geçirilmeden siyaset üstü bir bakış açısıyla çözüme kavuşturulmalı." dedi.

EYT, 1999 ÖNCESİ SİGORTALI BİRÇOK KİŞİYİ İLGİLENDİRECEK!



Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan yeni tasarının yasalaşması durumunda, 1999 yılından önce sigortalı olan yüzbinlerce kişinin, diğer koşulları da sağlamaları halinde, "yaşa takılmadan" emekli olabileceğine dikkat çekti.



TBM Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman DHA'ya yaptığı açıklamada şöyle konuştu:



"2016 ve 2018 yıllarında TBMM'ye sunulan emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanmış Kanun Teklifine göre, ilk SGK girişi 08.09.1999 ve öncesinde olanlardan, erkek ise 25 yıl zorunlu hizmet süresini ve emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlayanlar, kadın ise 20 yıl zorunlu hizmet süresini ve emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlayanlar bu haktan faydalanabilecekler.



"Bir başka deyişle, bu teklif Ekim ayında yasalaşırsa, erkek için 1993 yılı Ekim ayından önce ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayanlar, kadın için 1998 yılı Ekim ayından önce ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayanlar, gerekli olan 5000 ile 5975 gün aralığındaki hizmet prim günlerini tamamlamışlarsa, bu yasadan yararlanarak üç ay içinde yazılı başvuruda bulunmaları halinde emekli olabilecekler.



"Ülkemizdeki emeklilik yaş şartı mecburiyeti 1999 yılından sonra gelmiştir. Dolayısıyla teklifte gördüğümüz üzere, sadece 1999 yılından önce SGK kapsamına alınanları dikkate almaktadır.



"1999 yılı öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayanlar, o tarihlerde herhangi bir şekilde yaş şartıyla alakalı bir zorunlulukları bulunmadığından, 1999 yılından sonra gelen yaş şartı mecburiyetiyle ciddi mağduriyet yaşamışlardır. Bu teklifin kabulü halinde en azından bu mağduriyetin bir kısmı giderilmiş olacaktır."





Duman, sigortalıların dikkat etmeleri gereken konuları da şöyle anlattı:



- Kanunun yürürlüğe girmesiyle gereken 20 yıl ve 25 yıl gibi zorunlu hizmet süresini, SGK ilk giriş tarihinden önce askerlik vazifesini yapmış olanlar ve/veya yurtdışında çalışmış olanlar borçlanma yöntemiyle tamamlama hakkına sahip olacaklar.



- Prim günlerinde eksik olanlar ise doğum, askerlik ve yurtdışı gibi borçlanma yöntemleriyle eksiklerini tamamlama haklarına sahip olacaklardır. Diğer yandan yaş şartı kanunundan önceki emeklilik ile alakalı kanunları incelediğimizde, ilk SGK girişleri 18 yaşından küçük olanların, 18 yaşını doldurduğu tarih SGK ilk girişi olarak kabul edilmektedir.

EYT SORUNU NEDİR?



08 Eylül 1999’da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi. Buna göre;



Örneğin, 1970 doğumlu olan ve ilk defa 1990 yılında çalışmaya başlayan bir erkek yaş şartı olmasa 25 yıllık sigortalılık süresinin dolduğu 2015 yılında emekli olabilecekken, yaş şartı nedeniyle 52 yaşında, yani 2022 yılında emekli olabiliyor ve emeklilikte yaşa takılıyor.

4.500 GÜN İLE ERKEKLERDE EMEKLİLİK



60 yaşını doldurmuş olması , 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile kısmı emekli olabileceklerdir.



01.05.2008 GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİREN ERKEKLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI



Normal Emeklilik Şartları:



7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.



- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş



- 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş



- 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş



- 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş



- 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş



- 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65



Erkeklerin SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları:



İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.



Diğerleri İse:



- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64



- 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.



KADINLARDA EMEKLİLİK ŞARTLARI



Belirli süre sigortalı olup bu süre içinde primlerini eksiksiz ödeyen ve yaş şartını da yerine getiren kadın çalışanlar, erkeklere göre daha az prim ödeme gün sayısı ile daha erken yaşta emekliliğe hak kazanıyorlar. Kadın çalışanlar yaş haddinde de emekli olup kısmi aylık alabiliyorlar.



SSK kapsamında bayanların emekli yaşı işe ilk giriş tarihine göre değişir. İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olmanız halinde 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emeklilik hakkı kazanabiliyorsunuz. Ancak 58 yaşında emeklilik hakkı elde edebilmeniz için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamanız gerekiyor.



3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini;



– 23.05.2002 tarihinden önce tamamladıysanız 50 yaşında,



– 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında tamamladıysanız 52 yaşında,



– 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında tamamladıysanız 54 yaşında,



– 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında tamamladıysanız 56 yaşında,



– 24.05.2011 tarihinde sonra tamamladıysanız 58 yaşında 3600 gün ile emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.



SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arası ise; 4500 gün 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşı tamamlamanız halinde SSK yaş haddinden emekli olabilirsiniz.



SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5400 gün 61 yaşı tamamlamanız halinde emekli olursunuz. Ancak yine bu tarihten sonra girişi olanlar emeklilikte kademeli geçişe tabidir. 5400 günden 61 yaşında emekli olabilmeniz için 5400 günü en geç 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olmanız gerekiyor.



Ayrıca; 5400 günlük prim gününü; 31.12.2037 tarihine kadar tamamlamanız halinde 62 yaşında, 31.12.2039 tarihine kadar tamamlamanız halinde 63 yaşında, 31.12.2041 tarihine kadar tamamlamanız halinde 64 yaşında, 01.01.2042 tarihinden sonra tamamlamanız halinde ise 65 yaşında emekli olursunuz.

"Siyaset üstü bir bakış açısıyla çözüme kavuşturulmalı"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklerle aylığa hak kazanma koşullarının zorlaştırıldığını söyledi.



Özellikle 1 Ocak 2000'de yürürlüğe giren 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun ile 1 Ekim 2008'de uygulamaya giren 5510 ayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yaş kademesinin yükseltildiği ve aylıkların bağlanmasının geciktirildiğini belirten Kurnaz, şunları kaydetti:



"Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Belli yaşa gelen bu kişiler işverenlerin kendilerini verimsiz görmesi nedeniyle işinden olup, gelirsiz kalabiliyor. Devletimiz yaş dışındaki koşullarını yerine getiren sigortalıların gelirsiz ve sağlık haklarından yoksun kalmaması için bir formül geliştirmeli."



Muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hazırladığı kanun teklifleri ile destek açıklamalarının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Kurnaz, "Toplumsal bir mağduriyete dönüşen bu sorun, daha fazla vakit geçirilmeden siyaset üstü bir bakış açısıyla çözüme kavuşturulmalı." dedi.

Ne Zaman Emekli Olurum?



Emekli olmak için kişinin ilk iş gününden itibaren başladığı kurumda aylık düzenli olarak primleri ödenmeli ya da kendisi bu primi ödemelidir. Bunun sonuncunda belli bir hizmet yılı kota olarak koyulmakta ve kotayı aştığınız zaman işe başladığınız gün baz alınarak ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.

2018 EMEKLİ YAŞI HESAPLAMA SİSTEMİ! EMEKLİLİK TARİHLERİ…

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu doğrultusunda, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra iş hayatına atılan kadınlar 58 erkekler ise 60 yaşını doldurmasının ardından en az 9000 gün prim günlerini tamamlayarak emekliye ayrılabilecekler. Esnaf ve memur statüsünde çalışmakta olan vatandaşlar için ise 9000 gün prim günlerini tamamlamalarının akabinde, 4/a işçi statüsünde çalışan kişiler de 7200 prim gün sayılarını doldurmak zorundadır.

2 YIL DAHA ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Son 7 yıl içinde en fazla hangi statüde prim ödeme işlemi yapılmışsa o statüde emekli olunabileceği aktarıldı. Konuya açıklık getirmek gerekirse, son 7 yılın 1261 gününü 4/a statüsünde geçirenler, 2 yıl daha erken emekli olma olanağı elde edebilecekler.

Kritik nokta, prim gününün doldurulduğu tarihte uygulanan yaş haddi. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı, 4/a (işçi) statüsünde çalışanların 7200 prim gününü, 4/b (esnaf) ve 4/c (memur) statüsünde çalışanların 9000 prim gününü doldurdukları tarihte geçerli olan yaş haddine yükselecek.