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EYT son dakika gelişmesi var mı? EYT son durum nedir?

EYT son dakika gelişmesi var mı? EYT son durum nedir? gibi soruların yanıtları tüm Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından merak ediliyor. Uzun zamandır gündemde olan EYT hakkında internet araştırmaları yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. EYT'lilerle ilgili yeni gelişme yaşandı. NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Cem Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini dile getirdi. EYT'de son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili son durum araştırmaları güncel olarak yapılıyor. Tüm emeklilikte yaşa takılanlar tarafından EYT son dakika gelişmesi var mı? EYT son durum nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. EYT'lilerle ilgili yeni gelişme yaşandı.  NTV yayınında konuşan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. EYT son dakika gelişmesi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 
 
EYT SON DURUM NEDİR?
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili son durum merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı.
 
NTV yayınında konuşan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu.
 
Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. 'Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi. Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."
 

 
EYT NEDİR?
1998'da işe giren bir işçinin 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken, birkaç yıl sonra çıkarılan bir yasa ile emekliliğinin 15 yıl sonraya 2038 yılına ertelenmesi olarak aktarılıyor.
 
YAŞ ŞARTI KAÇA ÇIKARILDI?
Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı 7000'e yükseltildi. 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde de 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi. Benzer yaş sınırı Emekli Sandığı ve Bağ-Kur kapsamındakiler için de getirildi.
 
YASA KİMLERİ KAPSADI?
Getirilen yaş şartı sadece yeni işe girenleri değil, eski çalışanları da kapsadı.

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