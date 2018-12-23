EYT son dakika haberleri bugün TBMM'de emeklilikte yaşa takılanlar EYT için erken emeklilik son durum

EYT'de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son dakika haberleri neler? EYT için erken emeklilik ne zaman çıkacak? EYT için erken emeklilik yasası TBMM'de tekrar ne zaman görüşülecek? Emeklilikte yaşa takılanlar müjdeli haber ne zaman gelecek? 2019 yerel seçim öncesi EYT yasası için bir çözüm bulunacak mı? soruların yanıtları gündemde araştırılmaya devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ya da kısaca EYT'li vatandaşların umudu bitmek bitmedi. Konuya dair açıklamalar sürerken son olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de yaptığı konuşmada EYT konusuna da değindi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayıp emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), işe başladıkları tarihteki kanun hükümlerine göre emeklilik haklarının iade edilmesi konusunda Meclis’ten haber beklemeye devam ediyor. İş hayatına yeni atılacak gençleri ise zor bir süreç bekliyor. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ilk defa işe girecek erkek çalışanların bazıları 65 yaşından önce emekli olamayacaklar. 65 yaşında emeklilik uygulaması, onlar için fiilen hayata geçecek. Aslında, 2008’den itibaren işe giren herkesi 65 yaşında emeklilik riski bekliyor. Erken emeklilik için yaşa takılanlar EYT ile ilgili son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemizden takip edebilirler.



İşte, EYT hakkında basında yer alan son haberler...



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulunda, bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk burada EYT konusu hakkında da açıklama yaptı. Emeklilikte yaşa takılmanın yanlış bir kavramsallaştırma olduğunu çünkü emekliliğin olmazsa olmazının belirli bir yaşı tamamlama olduğunu dile getiren Selçuk, "Dünyada emeklilik için bir yaş sınırı mevcut." dedi.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) tarafından 12 Aralık 2018 tarihli açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı adres gösterdiği açıklandı EYT ve 3600 ek göstergeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirleyeceği ifade edildi. Son duruma göre Emeklilikte yaşa takılanlar tarafından sürecin çözümüne dair çalışmalar, istekler ve talepler gündeme yansımaya devam ediyor Geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarının çözümüne dair araştırma önergesi ikinci kez tekrar kabul edilmediği Kamuoyunda "EYT" ya da "emeklilikte yaşa takılanlar" olarak bilinen pek çok vatandaş, yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamıyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanların EYT durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor! Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) milyonlarca vatandaş gözünü EYT konusunda gelecek müjdeli habere çevirdi. Yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren EYT ya da tam haliyle emeklilikte yaşa takılanlar konusu, aralık ayında da en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Gündemden düşmeyen EYT hakkında son gelişmeler, bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlarca araştırılıyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ederken EYT hakkında neler konuşulduğunu merak ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, bu hafta yine en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Konuya dair toplantılar düzenleyen ve bir araya gelen emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar, bir yandan da basında çıkan son haberleri öğrenmek istiyor. Kamuoyu tarafından EYT yani "Emeklilikte yaşa takılanlar" olarak adlandırılan yüz binlerce vatandaş, taleplerinin karşılanacağı günü sabırsılıkla bekliyor. Bu kapsamda uzun süredir beklenti içinde olan pek çok vatandaş, medyaya yansıyan en son EYT haberlerini araştırıyor.



Prim gün süresini doldurmasına karşın yaş şartını sağlayamadığı için emekli olamayan yüz binlerce kişi, TBMM'de emekli olmalarını sağlayacak düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor. Konuya dair yıllardır beklenti içinde olan vatandaşlar, son aylarda çalışmalarına hız verdi.

Prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişi, yerel seçim öncesi konuya umutla bakıyor.



Kanunun yasalaşması halinde erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak yaşa takılanlar, Mecliste temsil edilen partilerden emekli olmalarını sağlayacak düzenlemeyi hayata geçirmelerini bekliyor. Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Belli yaşa gelen bu kişiler işverenlerin kendilerini verimsiz görmesi nedeniyle işinden olup, gelirsiz kalabiliyor. Devletimiz yaş dışındaki koşullarını yerine getiren sigortalıların gelirsiz ve sağlık haklarından yoksun kalmaması için bir formül geliştirmesi bekleniyor.

Emeklilikte yaş şartı değişiyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Meclis'ten gelecek düzenlemeyi beklerken, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren sigortalılık başlangıcı olanlardan bazıları 65 yaşından önce emekli olamayacaklar. 65 yaşında emeklilik uygulaması onlar için resmen hayata geçecek. İşte yeni emeklilik şartları...

Emeklilik yaşı kademeli olarak yükseltiliyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2008 yılında çıkartılırken, bir önceki kanunda yer alan kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı da korunmakla birlikte 2048 yılına kadar kademeli bir şekilde yükseltilerek 65'e çıkarıldı. Yani 2036 yılından itibaren emekli olabilme yaşı kademeli olarak yükselecek. Bu artış ile birlikte hem kadınlarda hem de erkeklerde emeklilik yaşı 65 olacak.

YENİ BAŞLAYAN HERKES BU YASAYA GÖRE EMEKLİ OLACAK?

Sigorta başlangıcı 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra olan işçi, memur, esnaf milyonlarca kişi 5510 sayılı yasaya göre emekli olabilecek. Önceki kanunda emekli olabilmek için kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık şartı aranırken, yeni düzenlemeye göre herkese yaş ve prim koşulu getirildi. Bu yasaya göre 4/a'lı çalışanlar 7 bin 200, 4/b'li çalışanlar ve kamuda 4/c'li çalışanlar ise 9 bin gün üzerinden emekli olabilecek. Çalışanlar prim gününü doldurduktan sonra doldurdukları tarihte uygulanmakta olan yaşta emeklilik hakkı elde edecek.

KİMLER 65 YAŞA TABİ?

Emeklilik yaşı 1 Ocak 2036 itibariyle her 2 yılda 1 yaş yükselecek. Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 olan emeklilik yaşı çalıştıkları statüde emeklilik için gerekli olan prim gününü doldurdukları tarihteki yaş şartına bağlı olarak belli olacak. Yani 1 Ocak 2019 tarihinde kamuda işe başlayan ya da kendi işini kuran bir vatandaş 9 bin prim gününü tamamladığı tarihteki yaştan önce emekli olamayacak. Örnek vermek gerekirse; memur olarak gelecek yıl işe başlayan bir erkek 9000 prim gününü 2044 yılında tamamlayacak.

Prim gününü 1 Ocak 2044-31 Aralık 2045 tarihleri arasında dolduran erkekler için emeklilik yaşı 65 olduğu için, gelecek yıl memur olan veya kendi işini kuran bir genç 65 yaşından önce emekli olamayacak. 4/a'lı bir çalışan ise 7 bin 200 prim gününü doldurduğu tarihte uygulanan yaş şartına tabi olacak.

Örneğin, 1 Ocak 2019'dan sonra işe başlayan bir erkek, hiç boşluk olmadan 7200 günü 2039'da tamamlarsa 62 yaşından önce emekli olamayacak. SÜRE UZAYACAK Emekli olabilmek için yaş bekleme süresi de uzayacak. Örneğin, gelecek yıl 23 yaşında kamuda çalışmaya başlayan bir genç 48 yaşında prim gününü doldursa bile 65 yaşında emekli olmak için 17 yıl beklemek zorunda kalacak. Gelecek yıl özel sektörde çalışmaya başlayan 23 yaşındaki bir erkek ise 43 yaşında prim gününü tamamlasa bile 62 yaşında emekli olabilmek için 19 yıl bekleyecek.

7 YIL AVANTAJI BİTİYOR

2008 yılından önce işe girmiş olanlar son 7 yılın yarısından fazlası hangi statüde geçtiyse o statüye göre emekli olabiliyor. Bundan dolayı özellikle kendi adına bağımsız (4/b'li) çalışanlar, son 7 yıl kuralından yararlanmak için sonradan 4/a'ya geçerek en az 2521 günü 4/a'lı olarak çalışıp daha erken emekli olabiliyorlar. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerde bu düzenlemeden faydalanamayacak. Bu tarihten sonra işe girenler son 7 yıl değil, çalışma yaşamlarında en fazla hangi statüde prim ödenmişse o statüde emekli olabilecek. (TAKVİM)

HAZİNE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Biz Demirel’in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada. Erken emeklilik (Emeklilikte yaşa takılanlar) diye bir şey gündemimizde yok” dedi.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI



Bakan Albayrak, kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili talepler hakkında “Biz Demirel'in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada. Erken emeklilik diye bir şey gündemimizde yok. 3.600 gösterge konusunda, sağlık hizmetleri, emniyet ve öğretmenlerle ilgili bir değerlendirme yapılıyor ama bir bakıyorsunuz, tüm kamu personeli için talep ediliyor. Bu olmaz. Ben doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanımız talimat verirse, gereğini yaparız” diye konuştu.

Yerel seçimler öncesi emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) seslerini duyurmak için birçok ilde toplantılar düzenliyor. Sayıları yaklaşık 700 bini bulan EYT'liler söz konusu kanun teklifinin tekrar Meclis'e gelip görüşülmesini istiyor. 2 Aralık'ta Bursa'da buluşan EYT'liler İstanbul'da düzenleyecekleri buluşmayla seslerini daha çok duyurmak istiyor.



2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi emeklilikte yaşa takılanlar seslerini hükümete duyurmaya çalışıyor. Bu nedenle EYT'liler söz konusu kanun teklifinin Meclis'e tekrar gelerek görüşülmesini talep etmek ve daha çok kişiye ulaşmak için birçok ilde toplantılar düzenliyorlar.



EYT'liler en son 2 Aralık'ta Bursa'da bir araya gelmiş, yaklaşık 1 milyon kişi sesini duyurmaya çalışmıştı. EYT'liler 16 Aralık'ta İstanbul'da bir buluşma gerçekleştirerek taleplerini yine dile getirecekler. Peki EYT konusunda son yaşanan gelişmeler ne?



- 4 Aralık: Meclis'ten EYT önergesi geçmedi



Emeklilikte yaşa takılanlar" ile ilgili, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınması önergesi görüşüldü. Önerge, 4 Aralık'ta reddedildi.



2 Aralık: Bursa'da EYT buluşması



Emeklilikte yaşa takılanlar Bursa’da bir araya geldi. Binlerce mağdurun katıldığı toplantıda konuşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özupak, " İkinci kez Bursa’da bir araya geldik artık buluşmalarımız toplantıdan ziyade bir mitinge dönüştü. Bu topluluk erken emeklilik istemiyor. Bu topluluk kazanılmış haklarını istiyor" dedi.



EYT topluluğunun erken emeklilik istemediğini belirten Özupak, "Bu topluluk kazanılmış haklarını istiyor. 1999 yılı öncesinde kadınlara dediler ki; ’20 yıl, 5 bin prim günüyle emekli olacaksın’, erkeklere de ’25 yıl, 5 bin prim günüyle emekli olacaksın.’ Ancak 1999 yılında çıkan 4447 sayılı kanunu geriye doğru işletilerek bizlere üçüncü bir şart olarak yaş akdini getirdiler. Bu da 2 ile 17 yıl arasında emekliliğimizi öteledi. Bu kanun hayallerimizi, planlarımızı çaldı ve ’mezarda emeklilik’ olarak karşımıza çıktı" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.



Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.



DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, "Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlıkları da olmuştur ancak bu konunun bugün yaşanan ekonomik şartlar altında öncelik kazanarak 700 milyar liraya ulaşan, Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle, bir meblağı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz." demişti.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK NE DEMEK?



E-devlet platformunda (turkiye.gov.tr) 4A, 4B veya 4C hizmet dökümünüzdeki bilgilere göre “normal şartlarda ne zaman emekli olurum?” aracı iş gününüzü ve emekli olabileceğiniz yılı gösterir. Söz konusu araçta iş gününüzün emekli olabileceğiniz yaştan önce biteceğini görebilirsiniz. İşte emeklilikte yaşa takılmak buna deniyor. Yani emekli olmak için gerekli asgari iş gününü tamamladıktan sonra yasaya göre emekli olabileceğiniz yaşı beklemeniz gerekiyor.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKINLAR NE İSTİYOR?



Seslerini duyurmaya çalışan EYT'ler düzenledikleri online imza kampanyası ile özellikle erken emeklilik istemedikleriniz, 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi nedeniyle mahrum kaldıklarını belirttikleri haklarını geri istediklerini ifade ediyorlar.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için meclise sunulmaya hazırlanan yasada 15 maddenin oluşacağı açıklandı. Yeni yasaya göre, emekli olmak isteyen vatandaşlar, emekliliği için gerekli yılları her ay maaşının yüzde 5 daha az almayı kabul ederek emekliliğini tamamlayacak. EYT yüzde 5 formülünü maaşında kestirmek şartıyla kabul edenler hemen emekli olacak. Bu formülün gereken prim gününü dolduran ve emeklilik için yaşa takılan kişiler için kurtarıcı olması bekleniyor.

Bu günlerde meclise gelmesi beklenen bu taslak 15 maddeden oluşuyor. Bu emekli adaylarının erken emekli edilmeleri halinde, hazineye ne kadarlık bir maliyet yansıyacağı hesaplarını ise Maliye Bakanlığı yürütüyor. Bu tasarı taslağına göre emekli adayları, emeklilik yaşına kadar geçen süre içinde belli oranda eksik maaş alacak, emeklilik yaşları geldiğinde ise normal maaş almaya başlayacaklar.

Bu taslağa göre;

Emekliliğine yaş itibariyle 1 yıl kalanlar % 4

Emekliliğine yaş itibariyle 2 yıl kalanlar % 5

Emekliliğine yaş itibariyle 3 yıl kalanlar % 6

Emekliliğine yaş itibariyle 4 yıl kalanlar % 7

Emekliliğine yaş itibariyle 5 yıl kalanlar % 8

Emekliliğine yaş itibariyle 6 yıl kalanlar % 9

Emekliliğine yaş itibariyle 7 yıl kalanlar % 10

oranında düşük maaş ile, kalan süreler boyunca yaşlılık aylığı alabilecekler.

ERKEKLERDE EMEKLİLİK YAŞI



08.09.1976’dan önce sigortalı olan SSK’lılardan 55 yaşını doldurmuş olma ve en az 5000 gün sigortalı olan veya 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber 25 yıldan beri sigortalı olan ve en az 5000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler tam emekli aylığına hak kazanmaktadırlar.



08.09.1999 günü ve sonrası işe giren e emekli olabilmeleri için 60 yaşını doldurmaları yani 61 yaşından gün almaları ve en az 7000 gün iş gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir.



01.05.2018 gününden sonra sigortalı çalışmaya başlayan erkeklerin emeklilik şartları 7200 iş gününü tamamladıkları tarihe göre değişmektedir. Buna göre emeklilik tablosu şu şekildedir:



1) 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş



2) 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş



3) 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş



4) 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş



5) 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş



6) 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş



Erkeklerin SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları:



İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.



KADINLARDA EMEKLİLİK YAŞI



İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olarak çalışmaya başlamanız halinde 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emeklilik hakkı kazanabiliyorsunuz. Ancak 58 yaşında emeklilik hakkı elde edebilmeniz için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamanız gerekiyor.



Yine kadınlarda da iş gününün tamamlanacağı tarihe göre emekli olmayaşı değişmektedir.



3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini;



23.05.2002 tarihinden önce tamamladıysanız 50 yaşında,



24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında tamamladıysanız 52 yaşında,



24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında tamamladıysanız 54 yaşında,



24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında tamamladıysanız 56 yaşında, 24.05.2011 tarihinde sonra tamamladıysanız 58 yaşında 3600 gün ile emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.



SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arası ise; 4500 gün 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşı tamamlamanız halinde SSK yaş haddinden emekli olabilirsiniz.



SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5400 gün 61 yaşı tamamlamanız halinde emekli olursunuz. Ancak yine bu tarihten sonra girişi olanlar emeklilikte kademeli geçişe tabidir. 5400 günden 61 yaşında emekli olabilmeniz için 5400 günü en geç 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olmanız gerekiyor.

Erken emeklilik şartları nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Bunlara bakıldığında erken emekli olmak için yine şartların oluşması gerekmektedir. Fakat yaş sınırına ulaşma şartı diğer tüm şartlar tamamlandığı taktirde aranmamaktadır.

Başvuruda bulunan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir. Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından %5 oranında bir kesintiye uğramasıdır. 1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır. Son olarak da bahsettiğimiz gibi erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur.

SİGORTA TÜRÜNÜZE DİKKAT EDİN!

Seçim yaparken sigorta türünüze dikkat edin. Yapılacak seçimler sonrasında doğru uygulama üzerinden işlem yapılarak, emeklilik ile ilgili tüm detaylar netlik kazanacaktır. Sigortalı kişilerin yapacağı işlemlerde en önemli nokta, sigorta bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesidir.

SGK 4A HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

SGK Hizmet Dökümü almak için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekir. E- Devlet şifresini TC Kimlik Numaranız ile başvurduğunuz PTT Merkez Müdürlükleri veya yetkili şubelerden şifrenizi 2 TL karşılığında temin edebilirsiniz.

KADEME EKLENİR

Diğer yandan önce SSK’lı sonra memur olan kişi SSK’lı emekli olacaksa daha erken yaşta emekli olabilir. Çalışmaya SSK’lı olarak başlayıp daha sonra memur olan kişilerin memur olarak emekli olacakları tarih, ilk kez memur oldukları tarihe göre belirlenir. Ancak bu durumdaki kişilerin SSK’lı olarak çalıştıkları süreler kaybolmaz. Hizmet birleştirmesi dilekçesiyle çalıştıkları kuruma başvuran kişilerin SSK’lı çalışmaları hizmet sürelerine derece ve kademe olarak eklenir.

GEÇ KALINMAMALI

İlk kez 1 Ekim 2008 öncesinde memuriyete başlayan kişiler diğer statülerde geçen sürelerini ne kadar erken birleştirirlerse o kadar iyidir. Çünkü bu süreler emekliliğe esas aylıkların tespit edilmesinde değerlendirilmektedir. Memurun, memur olmadan önceki hizmeti emekli aylığını artırabilecek nitelikteki bir hizmet olsa bile hizmet birleştirmesi emeklilikten önce yapılmazsa emeklilik aşamasında bu hizmetin birleştirilmesi emekli aylığını artırmamaktadır. Daha yüksek maaş için bu durum iyi araştırılmalıdır. Diğer yandan memurun emekli keseneğine esas aylığının düşük olması düşükten prim ödenmesine neden olduğu için SGK’nın da prim kaybı söz konusu olacaktır.

Yetim aylığı hakkı da doğar

Anne-babası emekli sandığı mensubu olan bir kadın sigortalı, emekli sandığına tabi olarak emekli olursa anne-babasından yetim aylığı alamaz. Diğer yandan söz konusu kişi SSK’lı olarak emekli olursa ve evli değilse hem iki yıl erken emekli olur, hem de yetim aylığı alabilir.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Örneğin 1 Ocak 1977 doğumlu bir kadın sigortalı, 1 Ocak 1997’de ilk kez SSK’lı olarak sigortalı olmuş, SSK’lı olarak 2 yıl çalıştıktan sonra memur olmaya hak kazanmış ve 1 Ocak 1999’da memuriyet görevine başlamışsa SSK’lı olarak 2 yıl daha erken emekli olma avantajından yararlanır. SSK girişinden dolayı 5.900 prim günü, 20 yıl sigortalılık ve 53 yaş şartlarıyla emekli olabilecek kadın sigortalı, Emekli Sandığı'ndan 20 yıl sigortalılık ve 55 yaş şartlarıyla emekli olmaya hak kazanacaktır.

Emeklilikte tabi olunan statü son 7 yılın yarısından daha uzun süre geçirilen statüye göre belirlenir. SSK’lı olarak emekli olmasına 1.261 gün kala memuriyetten ayrılıp SSK’lı olarak çalışmaya başlayacak bir kişi SSK’lı olarak emekli olabilir. Diğer yandan emekli aylıkları arasında farklılık söz konusu olacaktır. Emekli Sandığı statüsünden bağlanacak aylıklar SSK’lılığa göre daha yüksektir. Böyle bir karar verilirken bu durum da göz önünde bulundurulmalıdır.

EYT SORUNU NEDİR?

08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi. Buna göre; Örneğin, 1970 doğumlu olan ve ilk defa 1990 yılında çalışmaya başlayan bir erkek yaş şartı olmasa 25 yıllık sigortalılık süresinin dolduğu 2015 yılında emekli olabilecekken, yaş şartı nedeniyle 52 yaşında, yani 2022 yılında emekli olabiliyor ve emeklilikte yaşa takılıyor.

YENİ İŞE GİREN HERKES YENİ YASAYA TABİ



5510 sayılı yasa uyarınca, 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe başlayan işçi, memur, esnaf aynı yasaya tabi. Önceki kanunda yer alan kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl olan sigortalılık süresi kaldırıldı ve herkes için prim günü ile yaş koşulu getirildi.



Buna göre, hizmet akdiyle (4/a’lı) çalışanlar 7200, kendi adına bağımsız (4/b’li) çalışanlar ve kamuda (4/c’li) çalışanlar ise 9000 prim gününü doldurdukları tarihte uygulanmakta olan yaşta emekli olabilecekler.



1 OCAK’TAN SONRA KİMLER 65 YAŞA TABİ?



Kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı, çalıştıkları statüye göre prim gün sayısını tamamladıkları tarihteki yaşa yükselecek. Emeklilik yaşı 1 Ocak 2036’dan itibaren her 2 yılda 1 yaş artacak.



1 Ocak 2019 tarihinde kamuda işe giren veya kendi işini kuran bir genç, 9000 günü tamamladığı tarihteki yaştan önce emekli olamayacak. Örneğin, memur olarak gelecek yıl işe başlayan bir erkek 9000 prim gününü 2044 yılında tamamlayacak. Prim gününü 1 Ocak 2044-31 Aralık 2045 tarihleri arasında dolduran erkekler için emeklilik yaşı 65 olduğu için, gelecek yıl memur olan veya kendi işini kuran bir genç 65 yaşından önce emekli olamayacak.



Hizmet akdiyle çalışanlar ise 7200 prim gününü doldurdukları tarihte uygulanan yaşa tabi olacak. Örneğin, 1 Ocak 2019’dan sonra işe başlayan bir erkek, hiç boşluk olmadan 7200 günü 2039’da tamamlarsa 62 yaşından önce emekli olamayacak. Özel sektörde işten çıkarma veya iş değişiklikleri daha yaygın olduğu için 7200 prim günü hiç kesintisiz çalışabileceklerin sayısı çok az oluyor. Dolayısıyla, onlar arasında 62 yaşında emeklilik hakkı elde edebilenler kendilerini şanslı sayacak.



YAŞI BEKLEME SÜRESİ UZAYACAK



Emeklilikte yaşa takılanlar, emekli aylığı bağlatmak için gelecekte daha çok bekleyecekler. Örneğin, gelecek yıl 23 yaşında kamuda çalışmaya başlayan bir genç 48 yaşında prim gününü doldursa bile 65 yaşında emekli olmak için 17 yıl beklemek zorunda kalacak. Gelecek yıl özel sektörde çalışmaya başlayan 23 yaşındaki bir erkek ise 43 yaşında prim gününü tamamlasa bile 62 yaşında emekli olabilmek için 19 yıl bekleyecek.



SON 7 YIL AVANTAJI BİTİYOR



2008’den önce işe girmiş olanlar, son 7 yılın yarısından fazlasını hangi statüde geçirdiler ise o statüde emekli olabiliyor. Bundan dolayı, özellikle kendi adına bağımsız (4/b’li) çalışanlar, son 7 yıl kuralından yararlanmak için sonradan 4/a’ya geçerek en az 2521 günü 4/a’lı olarak çalışıp daha erken emekli olabiliyorlar.



1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren işe girenlerde son 7 yıl kuralı olmayacak. İlk defa 1 Mayıs 2008’den sonra işe girenler, çalışma yaşamlarında en fazla hangi statüde prim ödemişler ise o statüde emekli olabilecekler.