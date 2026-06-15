Eyüp İHL Mezunları Boğaz'ın eşsiz güzelliğinde buluştu

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Boğaz turunda, profesyonel rehber Oktay Türkoğlu katılımcılara Boğaz'ın tarihî yapıları, mimari özellikleri ve medeniyet birikimi hakkında bilgi verdi.

Programa katılan Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, yaptığı konuşmada mezunların kendi okullarıyla bağlarını güçlü tutmalarının önemine dikkat çekti. Yurt, mezunların bilgi, tecrübe ve birikimlerini sonraki nesillere aktarmasının eğitim kurumlarının gelişimine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Esönder Başkanı Ahmet Soytürk ise mezunların yalnızca geçmişin hatıralarını paylaşan bireyler olmadığını, aynı zamanda gelecek nesillere rehberlik eden bir gönül ağı oluşturduğunu belirtti. Soytürk, "İmam hatip camiasının en büyük gücü, kuşaklar arasındaki dayanışma ve vefa kültürüdür. Mezunlarımızın okullarına sahip çıkması, öğrencilerle bağlarını güçlendirmesi ve ortak faaliyetlerde buluşması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla faaliyetlerimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek." dedi.

Programda ayrıca, Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkat çekmek ve kâtil İsrail'in saldırılarında şehit edilen çocukların hatırasını yaşatmak amacıyla katılımcılar tarafından balon uçuruldu.

Katılımcılar, programın Eyüp İHL mezunları arasındaki kardeşlik, vefa ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ve aidiyet duygusunu pekiştirdiğini ifade etti.

"Boğaz'da Buluşalım" programı, hatıra fotoğrafı çekimi ve katılımcıların karşılıklı sohbetleriyle sona erdi.