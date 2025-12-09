İSTANBUL 11°C / 7°C
9 Aralık 2025 Salı
  • Eyüp İmam Hatip hocaları ve mezunları 9 yıl aranın ardından bir araya geldi
Güncel

Eyüp İmam Hatip hocaları ve mezunları 9 yıl aranın ardından bir araya geldi

ESÖNDER (Eyüpsultan Önder İmam Hatipliler Derneği) tarafından düzenlenen 'EYÜP İHL MEZUNLARI, HOCALARIYLA BULUŞUYOR' etkinliği mezunlarla kadim hocaları bir araya getirdi.

9 Aralık 2025 Salı 19:12
Eyüp İmam Hatip hocaları ve mezunları 9 yıl aranın ardından bir araya geldi
Kuruluşundan bugüne Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapmış kıymetli öğretmenler ile farklı dönemlerde eğitim almış yüzlerce mezun "Vefa Buluşması"nda hasret giderdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan etkinliğe katılanlar, okul döneminde yaşadıkları hatıralarını paylaştı, eski günleri yâd etti.

Kurucu Müdür Fikri Yatı'nın onur konuğu olarak katıldığı programda vefat eden hocalar ve mezunlar da rahmetle yâd edildi.

KISA SÜREDE ÇOK SAYIDA MEZUNA ULAŞTIK -

ESÖNDER Başkanı Ahmet Soytürk, açılış konuşmasında 2025 Ocak ayında kurulan derneğin yıl içerisinde yaptığı faaliyetlere ve teşkilatlanma çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Ahmet Soytürk, kısa sürede Eyüpsultan'daki 13 İmam Hatip okulunun idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerin yanı sıra çok sayıda mezuna da ulaştıklarını belirterek, "Bu amaçla 8 komisyon kurup çalışmalarımıza başladık. Çok kısa sürede okullarımızla omuz omuza pek çok güzel faaliyete imza attık. Biliyoruz ki Eyüp İmam Hatip mezunlarıyla daha güçlü olacaktır. Mezunları okuluna sahip çıkan okullar, çok daha hızlı büyüyor." dedi.

Okulun mezunu ve eski öğretmenlerinden Nazif Demiral'ın hazırladığı özel çiğ köftelerin ikram edilmesiyle devam eden program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

  • Eyüp Anadolu İmam Hatip
  • esönder
  • eyüpsultan

Popüler Haberler
