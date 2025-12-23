İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8264
  • EURO
    50,6807
  • ALTIN
    6165.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eyüp Sultan'da manevi buluşma: Üç Aylar dualarla karşılandı
Güncel

Eyüp Sultan'da manevi buluşma: Üç Aylar dualarla karşılandı

İstanbul'da bulunan Eyüp Sultan Camii'nde üç ayların gelişi, sabah namazı sonrası düzenlenen “Dua Buluşması” ile karşılandı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve Eyüpsultan Müftülüğü'nün ortak organizasyonunda gerçekleşen programda, mazlum coğrafyalar için dualar edildi.

AA23 Aralık 2025 Salı 21:35 - Güncelleme:
Eyüp Sultan'da manevi buluşma: Üç Aylar dualarla karşılandı
ABONE OL
STK gönüllüleri sabah namazından sonra bir araya geldi

Üç ayların manevi iklimini karşılamak üzere aralarında Eyüpsultan Önder (Esönder), Ensar, Hayrat Gençlik, Diyanet Vakfı , İlim Yayma, İHH, Tügva, Yeşilay, Cihannuma, Kızılay, Temsilder gibi derneklerin Eyüpsultan şubelerinin olduğu 10'dan fazla sivil toplum kuruluşu ve Eyüpsultan müftülüğünün birlikte organize ettiği "Dua Buluşması" etkinliği yapıldı.

Eyüpsultan Camii'nde kılınan sabah namazı sonrası zikirler yapıldı.

Eyüpsultan müftüsünün yaptığı duada, Gazze olmak üzere Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimiz için gönülden dua edildi. Etkinlik sonrası camiye gelen çocuklara süpriz hediyeler dağıtıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.