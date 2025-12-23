STK gönüllüleri sabah namazından sonra bir araya geldi

Üç ayların manevi iklimini karşılamak üzere aralarında Eyüpsultan Önder (Esönder), Ensar, Hayrat Gençlik, Diyanet Vakfı , İlim Yayma, İHH, Tügva, Yeşilay, Cihannuma, Kızılay, Temsilder gibi derneklerin Eyüpsultan şubelerinin olduğu 10'dan fazla sivil toplum kuruluşu ve Eyüpsultan müftülüğünün birlikte organize ettiği "Dua Buluşması" etkinliği yapıldı.

Eyüpsultan Camii'nde kılınan sabah namazı sonrası zikirler yapıldı.

Eyüpsultan müftüsünün yaptığı duada, Gazze olmak üzere Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimiz için gönülden dua edildi. Etkinlik sonrası camiye gelen çocuklara süpriz hediyeler dağıtıldı.