İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, devam eden bir soruşturma dosyası kapsamında spor, otomotiv, sigorta, inşaat ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren toplam 9 şirkete kayyum atadı.

EYÜPSPOR'A KAYYUM ATANDI

Kayyum atanan şirketler arasında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un şirket yapısı olan Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş.'nin de bulunması dikkat çekti.

Mahkeme kararıyla kayyum atanan şirketler şöyle:

Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş.

Metal Filo Hizmetleri Otomotiv A.Ş.

Metal Auto Motorlu Araçlar A.Ş.

Bi Poliçe Sigorta Acenteliği Ltd.

BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat Ltd.

Easy Drive Filo A.Ş.

Metal Oto Ticaret A.Ş.

Metal Mimarlık A.Ş.

Metal Havacılık A.Ş.