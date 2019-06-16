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Eyüpsultan Kemerburgaz’da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var

Eyüpsultan Kemerburgaz’da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali’nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

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Eyüpsultan Kemerburgaz’da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali’nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
 

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