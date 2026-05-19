Eyüpsultan Önder ve Eyüpsultan Ensar işbirliğiyle ''Köklerden Göklere'' Medeniyet Yolculuğu

Program kapsamında öğrenciler, İstanbul'un ilim, medeniyet ve teknoloji alanındaki önemli merkezlerinden olan Çamlıca Kulesi ile İSAM Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Gençler hem şehrin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu hem de ilim ve medeniyet perspektifi üzerine anlamlı bir tecrübe yaşadı.

Etkinlikte konuşan ESÖNDER başkanı Ahmet Soytürk, gençlerin kökleriyle bağ kurmasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişini tanıyan, medeniyet değerlerini bilen ve ilimle geleceğe yürüyen bir gençlik hedefliyoruz. Bu programlar, gençlerimizin hem akademik hem kültürel hem de manevi gelişimlerine katkı sunuyor."

Ensar Vakfı Eyüpsultan Şube Başkanı Gürhan Askeroğlu ise gençlerin medeniyet perspektifiyle yetişmesinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Gençlerimizin sadece akademik anlamda değil; kültür, değer ve aidiyet bakımından da güçlü bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Kendi medeniyet kökleriyle bağ kuran gençlerin geleceğe daha sağlam bakacağına inanıyoruz."

Programın ilk durağı olan İSAM Kütüphanesi ziyaretinde gençler, araştırma kültürü, ilim geleneği ve akademik çalışmalar hakkında bilgi edinirken, Çamlıca Kulesi'nde İstanbul'u farklı bir perspektiften gözlemleme imkânı buldular

"Köklerden Göklere" temasıyla gerçekleştirilen programda, gençlerin geçmişten aldıkları birikimi geleceğe taşıyabilmeleri, medeniyet şuuru kazanmaları ve ilim merkezleriyle daha yakından tanışmaları amaçlandı.

ESÖNDER ve Ensar Vakfı Eyüpsultan Şubesi yetkilileri, gençlere yönelik kültür, sanat, eğitim ve medeniyet eksenli çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.