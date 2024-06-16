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Eyüpsultan ve Çamlıca Camii'nde bayram heyecanı! Binlerce Müslüman saf tuttu

İstanbul'un farklı bölgelerinden gelen vatandaşlar, bayram namazını Eyüpsultan Camii'nde ve Çamlıca Camii'nde kıldı. Cami içerisinde yer kalmayınca bazı vatandaşlar avluda namazlarını kıldı.

DHA16 Haziran 2024 Pazar 08:09 - Güncelleme:
Eyüpsultan ve Çamlıca Camii'nde bayram heyecanı! Binlerce Müslüman saf tuttu
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Bayram namazını Eyüpsultan Camii ve Çamlıca Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar erken saatlerde camiye akın etti. Caminin içerisinde namaz vaktinden önce dolarken, bazı vatandaşlar namazlarını avluda kıldı. Kadınlar da camide kendilerine ayrılan alanda namazlarını kıldı. Namaz sonrası İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze ve tüm İslam alemi için dualar edildi.

Kurban Bayramı namazının ardından caminin avlusunda ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı.

Çamlıca Camii'de namaz kılan Dursun Kökçü, "Allah kabul etsin inşallah. Bu bayram da kıldık namazımızı. Bütün Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mutlu, sevinçli kazasız, belasız bir bayram olsun. İçeride yoğunluk vardı. Gayet güzeldi. Baya doluydu içerisi. Şimdi evimize gidiyoruz. Kurban kesmeye gidiyoruz buradan." dedi.

Camii çıkışında konuşan Yavuz Özülkü, "Bayramımız mübarek olsun inşallah. Ama İsrail'in Gazze'de yaşattıkları hepimizin canını sıkıyor. Biz bayram ediyoruz ama oradaki kardeşlerimiz bayram yapamıyor. İnşallah daha güzel bayramlar yaşarız hep beraber." diye konuştu. (DHA)

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