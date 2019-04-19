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Eyüpsultan'da 4 katlı binanın çatısında yangın

Eyüpsultan'da gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısı yandı. Alevleri gören imam önce itfaiye ekiplerine haber verdi sonra da camiyi açıp anons yaparak vatandaşları uyardı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

  • DHA
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Yeşilpınar Mahallesi Çay Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında gece saat 01.15 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören Yeşilpınar Merkez Cami imamı Hüseyin Özdemir, önce itfaiye ekiplerine haber verdi, sonra da camiyi açarak anons yapıp vatandaşları uyandırdı. İmamın anonsuyla uyanan bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alev alev yanan binanın çatısına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlilerinin ise olay yerinde hazır bekledi. Olay yerine sevk edilen İGDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı gazı kesti.
 
İtfaiye ekipleri çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiyenin çalışmasının ardından İGDAŞ ekipleri yaptıkları kontrol sonrası gazı tekrar açtı.
 
Binanın yanan çatısı bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde binanın çatısının alev alev yandığı görülürken, itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği gözleniyor.
 
"TOPLUMSAL FELAKETLERDE CAMİLER KULLANILIR"
 
Yeşilpınar Merkez Cami İmamı Hüseyin Özdemir, "Biz eve giderken yoğun bir şekilde koku ve dumanı keşfettik. Dedik ki bu doğalgaz dumanı değildir. Hemen olay yerine koştuk geldik, camiyi açtım anons ettim. Evlerimizin çatısının üzerine bakalım yangın vardır, çocuklarımızı uyandıralım dedim. Tabi camiden anons ettik. Çünkü bir anda insanlara ulaşamayız diye. Toplumsal felaketlerde camiler kullanılır sosyal alan olarak. Hemen mikrofona sarıldık, cemaatimize, mahalle sakinlerimize uyarıda bulunduk. Bu arada hemen itfaiyemizi de aradım. Allah, devletimizden razı olsun. İtfaiyemiz hemen geldi. Yangını Allah'ın izniyle sadece maddi hasarlarla atlattık" dedi.
 
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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