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Eyüpsultan'da 9 aracın karıştığı kaza

Eyüpsultan'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 12:29 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:29
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Alibeyköy baraj yolunda ilerleyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Arkadan gelen hafif ticari aracın bu araca çarpması sonucu aynı yönde ilerleyen 7 araç da birbirlerine vurdu.

Toplam 9 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis yolda güvenlik önlemi alırken, yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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