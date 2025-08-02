İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2025 Cumartesi / 8 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7015
  • EURO
    47,2204
  • ALTIN
    4395.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eyüpsultan'da can pazarı... 16 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Güncel

Eyüpsultan'da can pazarı... 16 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Eyüpsultan kesiminde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 01:50 - Güncelleme:
Eyüpsultan'da can pazarı... 16 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
ABONE OL

5. Levent TEM Otoyolu Edirne istikametinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 16 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın şiddetiyle bir araca sıkışan bazı yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafiğin tamamen durduğu otoyolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından otoyolda trafik normale döndü.

  • zincirleme kaza
  • eyüpsultan
  • yaralı

ÖNERİLEN VİDEO

CİRİT hedefi tam isabetle vurdu: PUSU'dan bir ilk!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.