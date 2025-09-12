Eyüpsultan'da Gazze için anlamlı etkinlik

Gazze'deki krizin derinleştiğine dikkat çeken Dernek yetkilileri, saldırılar sonucunda on binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, yüz binlercesinin ise yaralı ve sakat kaldığını belirtti. Bölgede temel ihtiyaçlara ulaşmanın neredeyse imkânsız hale geldiğini vurgulayan Deniz Feneri Derneği, Gazze halkı için yardım çağrısını yineledi.

14 AŞEVİNDE HER GÜN 20 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Deniz Feneri Derneği'nin Gazze'de faaliyet gösteren 14 aşevi, savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren halka her gün 20.000 kişilik sıcak yemek ulaştırıyor. Bu çabaların sürdürülebilmesi için halktan destek bekleniyor. Dernek, sadece 100 TL'lik bir bağışla bir kişiye sıcak yemek ulaştırılabileceğini belirtiyor.

ZİYARETÇİLERE GAZZE'Yİ HİSSETTİREN ETKİNLİKLER

Eyüpsultan Meydanı'nda dört gün boyunca sürecek etkinlikler, Gazze'deki hayatı anlamak isteyen ziyaretçilere çarpıcı deneyimler sunuyor. Etkinlik kapsamında şunlar yer alıyor:

Gazze'den Canlı Bağlantılar

Gazze Yemek Çadırı

Küçük Kefenler Sergisi

Gazze VR Deneyimi

Gerçek görüntüler ve tanıklıklarla desteklenen VR deneyimi, katılımcılara Gazze'de yaşananları sanal gerçeklik yoluyla hissettirirken, "Küçük Kefenler Sergisi" ise savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor.

"SESSİZ KALMAYIN" ÇAĞRISI

Dernek yetkilileri, tüm İstanbulluları Eyüpsultan'daki etkinliğe davet ederek, "Gazze halkı için sadece üzülmek yetmez, harekete geçmek gerekir. Bu etkinlikler, yaşanan dramı daha derinden kavramak ve bir nebze de olsa katkı sunmak isteyen herkese açık" mesajını verdi.

Etkinlik Yeri Eyüpsultan Meydanı, 11 - 14 Eylül 2025 Saat: 10.00 - 22.00 arası

Gazze'de yaşanan acılar sessiz kalınarak sona ermeyecek. Eyüpsultan'da düzenlenen bu anlamlı etkinlikte yer alarak destek vermek mümkün.